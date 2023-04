Nhóm bạn trẻ đưa nước mía Việt sang Hàn Quốc, 2 ngày bán gần 1 tấn mía

Và mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao với đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe bán nước mía quen thuộc của Việt Nam xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc. Theo đó, hàng dài người đang xếp hàng để được thưởng thức nước mía Việt.

Nhóm bạn trẻ kinh doanh nước mía tại Hàn Quốc. (Ảnh: N.L)

Hàng dài người xếp hàng đợi mua nước mía Việt. (Ảnh: N.L)

Một tài khoản mạng xã hội có tên N.L đã chia sẻ câu chuyện thú vị về việc kinh doanh nước mía tại Hàn Quốc của một nhóm bạn trẻ. Theo đó, dù chỉ là một chiếc xe ép mía nhỏ nhưng lại thu hút đoàn người vây kín xung quanh. Chủ nhân đoạn clip còn cho biết thêm: "Chỉ 2 ngày mà bán hết 900kg mía". Con số "khủng" này khiến người xem vô cùng ngạc nhiên. Như vậy tính sơ qua, một ngày nhóm bạn trẻ này có thể bán được khoảng 3000 cốc nước mía. Chỉ từng đó thôi đủ thấy sự yêu thích đặc biệt của người dân Hàn Quốc dành cho nước mía Việt Nam.

Tiệm phải ép nước mía không nghỉ tay mới kịp đáp ứng cho khách hàng. (Ảnh: N.L)

Người dân Hàn Quốc rất ưa chuộng thức uống này. (Ảnh: N.L)

Bã mía chất thành đống lớn, liên tục được dọn dẹp. (Ảnh: N.L)

Nước mía vốn là thức uống quen thuộc ở Việt Nam. Đồ uống ngon, giá thành rẻ, được ưa chuộng để giải nhiệt vào mùa hè. Hầu hết người Việt Nam ai cũng yêu thích uống nước mía, vì vậy khi đem ra nước ngoài cũng dễ hiểu tại sao nó lại được đón nhận nhiều đến thế. Trước đó, nhiều du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam cũng mê mẩn hương vị của loại nước thơm ngon này.

Nước mía là thức uống giải nhiệt được nhiều người yêu thích. (Ảnh: N.L)

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Ai cũng cảm thấy tự hào khi đồ uống Việt Nam được yêu mến, đánh giá cao, trở thành sự lựa chọn nhiều người nước ngoài nghĩ tới. Đồng thời, không ít ý kiến dành thời khen cho nhóm bạn trẻ vì đã lựa chọn, bắt kịp xu hướng kinh doanh tốt. Để bán gần 1 tấn mía chỉ trong 2 ngày không phải là điều đơn giản.

Người xem bày tỏ sự ngưỡng mộ trước doanh số khủng của nhóm bạn trẻ. (Ảnh: N.L)

Ai cũng cảm thấy tự hào khi đồ uống Việt Nam được yêu thích. (Ảnh: N.L)

Dù chưa phải cửa tiệm hoành tráng, chỉ là một chiếc xe ép nhỏ nhưng những người trẻ Việt Nam đã có doanh số khiến nhiều người trầm trồ. Đồng thời, câu chuyện này cũng góp phần lan tỏa ẩm thực Việt Nam đến với thế giới.

Nhóm bạn trẻ đưa nước mía Việt sang Hàn Quốc, 2 ngày bán gần 1 tấn mía. (Clip: N.L)

