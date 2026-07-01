Nhìn lại 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Nghệ An

Tinh gọn bộ máy, đổi mới tư duy quản trị

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp xã đúng tiến độ. Các cơ quan sau sắp xếp nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, bảo đảm mọi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều dễ nhận thấy không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà là sự chuyển biến trong tư duy quản trị. Một bộ máy tinh gọn hơn không chỉ nhằm giảm đầu mối hay tiết kiệm nguồn lực, mà hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao hiệu lực quản lý, đưa chính quyền đến gần người dân, doanh nghiệp hơn và tạo động lực mới cho phát triển.

Việc giảm các đầu mối trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong xử lý công việc. Cùng với đó, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy, nhiều quy trình giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, nhiều nhiệm vụ lớn, chưa có tiền lệ, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và đời sống xã hội, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh và sự ủng hộ của nhân dân, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đề ra; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cũng nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của cuộc cải cách không chỉ là việc hình thành một bộ máy mới mà còn là sự thay đổi trong tư duy điều hành. Trách nhiệm được phân định rõ hơn, quyền hạn gắn với trách nhiệm giải trình, cấp xã từng bước trở thành trung tâm giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ.

Nghệ An đã triển khai công tác tổ chức bộ máy và nhân sự để đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp kịp thời, không bị gián đoạn. Ảnh: Mai Hoa

Nhìn lại chặng đường một năm qua cho thấy, Nghệ An đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của quá trình chuyển đổi. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được thay thế bằng kinh nghiệm thực tiễn; những bất cập từng bước được tháo gỡ; đội ngũ cán bộ ngày càng thích ứng với yêu cầu mới; chính quyền cơ sở từng bước khẳng định vai trò là trung tâm quản trị địa phương.

Giữ vững đà tăng trưởng, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới

Nếu hiệu quả của cải cách bộ máy được thể hiện qua sự vận hành thông suốt của hệ thống chính trị thì thành công rõ nét nhất chính là kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Nghệ An đã đảm bảo thực hiện hiệu quả cả hai nhiệm vụ là cải cách và tăng trưởng.

Trong năm 2025, khi toàn tỉnh tập trung nguồn lực cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kinh tế vẫn duy trì đà phát triển tích cực với GRDP tăng 8,44%, đứng thứ 13 cả nước; thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu hút FDI vượt 1 tỷ USD. Kết quả này minh chứng cho sức chống chịu của nền kinh tế và hiệu quả điều hành trong điều kiện vừa đổi mới tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tri Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bước sang năm 2026, các chỉ số tăng trưởng tiếp tục khởi sắc. Quý I, GRDP tăng 8,15%, đạt đúng kịch bản điều hành của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,02%, ngành chế biến, chế tạo tăng 25,02%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,15 tỷ USD, tăng 58,4%; du lịch đón hơn 6,75 triệu lượt khách. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và tăng 26,8% so với cùng kỳ; riêng thu nội địa đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Cùng với sự tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ; vốn FDI đạt khoảng 2,32 tỷ USD, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Nhiều dự án động lực như Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hay tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang được thúc đẩy, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong những năm tới.

Song song với phát triển kinh tế, Nghệ An cũng hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới như khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế hay việc phân cấp trên một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ. Việc nhận diện đúng những điểm nghẽn này là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện mô hình, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thường xuyên đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Thu Hiền

Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, riêng năm 2026 đạt 10,5-11,5%. Nhưng sau một năm chuyển đổi, điều Nghệ An có được không chỉ là những chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng mà còn là niềm tin vào một mô hình quản trị mới, năng động hơn, hiệu quả hơn.

Chính nền tảng ấy sẽ tạo thêm động lực để tỉnh tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và là tỉnh khá của cả nước trong những năm tới.

Từ ngày 01/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có là 66.596 người. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được rà soát, kiện toàn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn