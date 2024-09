Nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt xét tuyển bổ sung

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung tăng sốc Nhiều trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung. Điểm chuẩn các trường hầu như thay đổi không nhiều so với điểm chuẩn đợt 1. Riêng tại Trường đại học Quy Nhơn, điểm chuẩn xét tuyển bổ sung nhiều ngành tăng vọt so với điểm chuẩn đợt 1. Theo điểm chuẩn xét tuyển bổ sung do đại học này vừa công bố, tăng mạnh nhất là ngành quản lý đất đai có điểm chuẩn bổ sung 24,5 điểm, tăng 9,5 điểm so với mức 15 điểm ở đợt 1. Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn tăng đáng kể như kế toán CLC tăng 7 điểm, quản lý tài nguyên và môi trường 7,5 điểm, kỹ thuật điện 7,75 điểm, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7,25 điểm, nông học 7 điểm. Các ngành còn lại tăng từ 2 - 5,5 điểm.