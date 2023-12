Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó ở Quảng Bình bị xử lý kỷ luật trong năm 2023

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Bình xảy ra nhiều trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu chưa thực sự nêu cao vai trò trách nhiệm, vi phạm quy định trong điều hành công việc. Đặc biệt, có nhiều cán bộ, lãnh đạo trong ngành giáo dục ở cấp cơ sở cũng bị xử lý kỷ luật.

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã xử lý kỷ luật 18 trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu. Trong đó, các tổ chức, địa phương đã buộc thôi việc 2 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp, khiển trách 11 trường hợp vi phạm.

Trường hợp bị buộc thôi việc là bà Nguyễn Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức. Bà Đặng Thị Lan Hảo, Phó Hiệu Trường Trường Mầm non Thuận Đức, thành phố Đồng Hới cũng bị buộc thôi việc do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức.

Các trường hợp bị cảnh cáo là ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới bị cảnh cáo do vi phạm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Ninh Đông, phường Đức Ninh Đông bị buộc thôi việc

Ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy cũng bị cảnh cáo vì thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao còn hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, dẫn đến vi phạm pháp luật. Ông Tuấn bị Công an huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch cũng bị cảnh cáo vì vi phạm khuyết điểm trong điều hành công việc. Ngoài ra, bà Tâm là cấp phó người đứng đầu đơn vị nhưng đã có lời nói có nội dung chưa đúng với chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và sử dụng một số từ ngữ chưa chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý là trường hợp bà Trương Thị Đào, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hóa bị cảnh cáo do tham gia mạng xã hội sử dụng những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực, đăng nội dung mang tính chất đồi trụy lên mạng xã hội.

Có 11 trường hợp bị khiển trách là cán bộ, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu tại các phòng ban, trung tâm thuộc cấp sở, cán bộ lãnh đạo cấp xã.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Bình triển khai 345 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 22 tỷ 300 triệu đồng, kiến nghị thu hồi gần 14 tỷ 500 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng, tịch thu tài sản vi phạm trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung của UBND tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo người đứng đầu các đơn vị và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

“Đề ra nội dung, giải pháp cụ thể để toàn cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Coi trọng công tác bồi dưỡng, đánh giá bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Tăng cường kiểm tra, thanh tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực, tình trạng đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm”, ông Đoàn Ngọc Lâm cho hay.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: vov.vn