Nguyên nhân hiệu trưởng, hiệu phó tại Quảng Bình bị buộc thôi việc

Theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Quảng Bình, vẫn còn một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn chưa nêu cao vai trò trách nhiệm. Trong đó, có 18 trường hợp bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, buộc thôi việc 2 trường hợp; cảnh cáo 5 trường hợp; khiển trách 11 trường hợp.

2 trường hợp bị buộc thôi việc là bà Nguyễn Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường Trường Mầm non Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức và bà Đặng Thị Lan Hảo - Phó Hiệu Trường Trường Mầm non Thuận Đức, TP.Đồng Hới, do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức.

5 trường hợp bị cảnh cáo gồm: ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, do thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao còn hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, dẫn đến vi phạm pháp luật đã bị Công an huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Phan Anh Tuấn từng là Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, do vi phạm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Ông Nguyên Hoài Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, do vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021 và 2021-2022 không đúng quy định, để chi bộ bỏ phiếu đánh giá, đề xuất mức xếp loại đảng viên năm 2021 không đúng với khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo quy định, chỉ đạo công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân Trường Tiểu học Quảng Thạch lập biên bản với đảng viên không đúng quy định, không kiểm tra, xem xét, xử lý khi phát hiện đảng viên, viên chức vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục; tham mưu và thực hiện việc đề nghị điều chuyển viên chức không đúng quy chế; quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Văn phòng không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục công tác cán bộ.

Bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, do vi phạm khuyết điểm: tham mưu và tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên công đoàn trường đề nghị điều chuyển viên chức không đúng quy chế điều chuyển, thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức và cán bộ quản lý ở các trường học thuộc UBND huyện quản lý; trong thực hiện nhiệm vụ kiểm kê thư viện - thiết bị đã có lời nói có nội dung chưa đúng với chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và sử dụng một số từ ngữ chưa chuẩn mực.

Bà Trương Thị Đào - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hoá, do tham gia mạng xã hội, sử dụng những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực, đăng nội dung mang tính chất đồi trụy lên nhóm mạng xã hội.

Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã phát hiện sai phạm trên 22,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 14,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3,1 tỷ đồng, tịch thu tài sản vi phạm hơn 548 triệu đồng, kiến nghị khác là gần 4,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 69 tổ chức, 405 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ có dấu hiệu vi phạm (đa phần là các vụ vi phạm lâm luật).

Đồng thời, kiến nghị thu hồi 400m2 đất cấp sai quy định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của 2 hộ gia đình. Tịch thu hơn 87m3 gỗ các loại, trong đó có 13m3 gỗ quý hiếm; 24 cá thể động vật rừng… Số tiền đã thu hồi là gần 8,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ hơn 57,1%).

Ngoài ra, trong 10 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp hơn 1.180 lượt công dân, giảm 717 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Qua tổng hợp có 4 lượt đoàn đông người, giảm 1 lượt đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2022.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn