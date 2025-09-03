Nhiều địa phương siết chặt quản lý việc học sinh dùng điện thoại trong trường học

Cụ thể, tại Hà Nội, Sở GD-ĐT yêu cầu các Nhà trường tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị thu phát sóng trong khuôn viên trường học nhằm đảm bảo hiệu quả dạy và học.

Sở GD-ĐT lý giải, việc kiểm soát chặt chẽ điện thoại là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả dạy - học, tránh tình trạng học sinh sao nhãng, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như văn hóa học đường.

Theo quy định, các trường sẽ tổ chức thu gom điện thoại trước tiết học đầu tiên và trả lại khi kết thúc buổi học. Việc quản lý được thực hiện theo từng lớp học. Trường hợp giáo viên yêu cầu phục vụ bài giảng, học sinh có thể sử dụng điện thoại trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, các bài giảng phải được thiết kế sao cho không bắt buộc tất cả học sinh đều phải có thiết bị di động.

Đồng thời, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng kêu gọi cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục, quản lý con em sử dụng thiết bị di động đúng mục đích, phù hợp với quy định.

Nhiều địa phương yêu cầu các trường học tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại trong năm học 2025 - 2026. Ảnh minh họa

Tương tự, Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh dự kiến cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ ra chơi và các hoạt động giáo dục tại trường.

Cụ thể, Sở GD-ĐT giao Phòng Học sinh – Sinh viên nghiên cứu, tham mưu phương án quy định chi tiết về việc này. Học sinh chỉ được dùng điện thoại di động trong trường hợp giáo viên bộ môn cho phép để thực hiện nhiệm vụ trong giờ học.

Song song đó, Phòng Học sinh – Sinh viên cũng lên kế hoạch tổ chức các hoạt động trong giờ ra chơi, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện thể chất, tham gia thể thao và tăng cường gắn kết. Các hoạt động này dự kiến triển khai ngay trong năm học 2025–2026.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2024, Sở GD-ĐT Hải Phòng ban hành văn bản tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong trường học, do tình trạng này còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hải Phòng đề nghị các đơn vị hướng dẫn học sinh quản lý điện thoại và các thiết bị thu, phát sóng: Thu trước khi vào tiết học đầu tiên (quản lý theo lớp) và trả lại sau khi kết thúc tiết học cuối cùng. Học sinh chỉ được mang điện thoại di động và các thiết bị thu, phát sóng vào lớp khi phục vụ cho giờ học và được giáo viên cho phép.

"Các trường học phải đôn đốc, kiểm tra, giám sát học sinh thực hiện nghiêm túc quy định; tuyệt đối không sử dụng điện thoại và các thiết bị khác khi không phục vụ cho việc học", Sở GD-ĐT nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, kêu gọi cha mẹ học sinh phối hợp giáo viên trong việc nhắc nhở, quản lý con em sử dụng điện thoại đúng mục đích. Hiệu trưởng các trường và giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Tương tự, Sở GD-ĐT Tuyên Quang cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy chế quản lý điện thoại của học sinh trong giờ học và trong khuôn viên trường.

Học sinh được thu điện thoại trước khi vào tiết học đầu tiên và trả lại sau khi kết thúc buổi học; chỉ được sử dụng thiết bị theo hướng dẫn của giáo viên khi cần thiết cho giờ học.

Tác giả: Trang Nhung

Nguồn tin: daibieunhandan.vn