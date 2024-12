Nhiều dấu ấn nổi bật của Công đoàn Nghệ An trong năm 2024

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2024.

Năm 2024, với chủ đề “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực, đổi mới tổ chức triển khai chương trình hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả ấn tượng, 17/17 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao đều đạt và vượt.

Nhiều hoạt động để lại dấu ấn và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như: Tập trung đưa Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả; huy động và chi gần 23 tỷ đồng chăm lo hơn 28 nghìn đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Tháng Công nhân.

Liên đoàn Lao động Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”, trao quà cho công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công hai hội nghị tiếp xúc cử tri giữa công nhân lao động với đại biểu Quốc hội, tạo được sự gắn kết, thấu hiểu, chuyển tải được nhiều vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm đến diễn đàn Quốc hội.

Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, chăm lo cho con công nhân lao động thông qua các cuộc thi liên hoan văn nghệ, trại hè kết nối yêu thương dành cho con công nhân lao động mồ côi, tổ chức đồng loạt chào cờ, hát quốc ca trong các doanh nghiệp,.... đã tạo được tiếng vang lớn, được dư luận đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, tập trung trao đổi những cách làm hay, mô hình hiệu quả và các giải pháp để triển khai hiệu quả trong năm 2025 như: Giải pháp tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến đoàn viên, người lao động; Công tác phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tổ chức công đoàn; Công tác chăm lo về đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho công nhân lao động; công tác nữ công,...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, năm diễn Đại hội Đảng các cấp. Do đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám yêu cầu Công đoàn Nghệ An cần tiếp tục bám sát chủ đề năm 2025 “Phát triển đoàn viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” để triển khai.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia tích cực trong các văn kiện Đảng, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, công tác tinh gọn, sắp xếp bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; tiếp tục quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để triển khai hoạt động công đoàn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên đoàn Lao động tỉnh vì có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2024; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 đơn vị.

Tác giả: Thành Châu - Đình Phượng

Nguồn tin: nhandan.vn