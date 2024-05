Bệnh viện Da liễu Nghệ An nợ lương, phụ cấp viên chức 7 tháng

Bệnh viện Da liễu Nghệ An nợ lương cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế 7 tháng.



Báo cáo mới nhất của Bệnh viện Da liễu Nghệ An về tình hình hoạt động của bệnh viện này, cho thấy: Đến thời điểm này bệnh viện còn nợ lương và các khoản phụ cấp của viên chức từ tháng 7/2023 đến tháng 5/2024 (tổng cộng 7 tháng). Kinh phí công đoàn từ tháng 3 đến tháng 5/2024 và BHXH tháng 5 cũng chưa đóng.

Đáng nói, việc chậm lương và các khoản phụ cấp của cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã thường xuyên diễn ra. Nguyên nhân là do hoạt động của bệnh viện còn nhiều bất cập như chưa triển khai được điều trị nội trú, chưa ký được hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chưa tổ chức được nhà thuốc bệnh viện, khoa điều trị tổng hợp chưa đi vào hoạt động, chất lượng phục vụ bệnh nhân hạn chế,...

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã phải hỗ trợ 33 suất quà mỗi suất 500 nghìn đồng cho viên chức, lao động Bệnh viện Da liễu với tổng số tiền 16,5 triệu đồng; vận động 1 ngân hàng ủng hộ 10 triệu đồng.

Theo ông Huỳnh Phúc Sơn - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An, bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thu không đủ bù chi. Bệnh viện này hiện là đơn vị tự chủ. Trước đó, bệnh viện được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An vào năm 2019. Các trang thiết bị được chuyển giao đã cũ và hỏng hóc, thường xuyên không đáp ứng để bệnh viện triển khai các dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt.

Bệnh viện không có Dược sĩ Đại học cơ hữu sau khi Dược sĩ Lê Quang Ngọc xin nghỉ từ tháng 12/2022 dẫn đến việc bệnh viện không tổ chức được nhà thuốc bệnh viện theo quy định, cũng như tổ chức mua sắm đấu thầu hóa chất sinh phẩm.

Ông Sơn kiến nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo phối hợp với các sở ban ngành liên quan hỗ trợ nguồn kinh phí để bệnh viện chi trả lương cho viên chức trong thời gian 1-2 năm để bệnh viện tạo nguồn thu ổn định và phát triển cho những năm sau.

Ngoài ra ông Sơn cũng mong bệnh viện được hỗ trợ kinh phí để mua sắm thiết bị y tế phục vụ kỹ thuật cận lâm sàng cơ bản thiết yếu trong y học. Tuyển một Dược sỹ Đại học về làm việc cơ hữu để bệnh viện triển khai nhà thuốc, mua sắm, đấu thầu hóa chất sinh phẩm kịp thời đúng quy định.

Trước đó, Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều bài viết về những sai phạm của Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Năm 2023, Sở Y tế Nghệ An cũng đã kết luận Bệnh viện Da liễu Nghệ An có nhiều sai phạm như lập khống 7 bộ hợp đồng lao động, nâng khống số liệu để đưa vào đề án thành lập bệnh viện, thi công hạng mục khi chưa trúng thầu… Đặc biệt, bệnh viện này đã thu khống số tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn