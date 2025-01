Nhiều bộ, ngành giảm hàng chục đầu mối sau hợp nhất

Với những bộ, ngành còn lại thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong. Theo đó, Bộ GD-ĐT hiện đang có 24 đầu mối, sau khi sắp xếp còn 18 đầu mối, với 635 biên chế công chức, 21.124 biên chế viên chức. Bộ Y tế đang có 24 đầu mối, sau sắp xếp còn 20 đầu mối; với 872 biên chế công chức, 14.477 biên chế viên chức. Bộ Ngoại giao đang có 40 đầu mối, sau sắp xếp còn 24 đầu mối; có 1.282 biên chế công chức, 415 biên chế viên chức. Bộ Dân tộc và Tôn giáo thành lập có 13 đầu mối, giảm 3 đầu mối; 320 biên chế công chức, 765 biên chế viên chức. Bộ Quốc phòng tiếp quản Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi sắp xếp giảm 7 đầu mối, gồm 1 tổng cục, 4 cục và tương đương, 2 viện và có đề án báo cáo Bộ Chính trị riêng. Bộ Công an tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ, ngành khác, bao gồm các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về: Cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy từ Bộ LĐTB-XH; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT; an toàn thông tin, an ninh mạng từ Bộ TT-TT; bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay và trong máy bay. Với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, Bộ Công an giữ ổn định như hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ Công an thực hiện nghiên cứu bỏ công an huyện theo đề án riêng báo cáo Bộ Chính trị. Tại Bộ Tư pháp, giảm 5 đầu mối so với trước; có 9.095 biên chế công chức, 428 biên chế viên chức. Bộ Công thương giảm 6 đầu mối, có 1.398 biên chế công chức, 7.858 biên chế viên chức. Bộ VH-TT-DL, sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ TT-TT và tổ chức lại còn 25 đầu mối, giảm 5 đầu mối; có 910 biên chế công chức, 4.850 biên chế viên chức. Văn phòng Chính phủ giảm 3 đầu mối so với trước; có 673 biên chế công chức, 161 biên chế viên chức.