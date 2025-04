Nhảy qua cây cầu bị gãy ở tầng 50 để tìm vợ con giữa động đất

Your browser does not support the video tag.

Cảnh người chồng nhảy qua cây cầu bị gãy giữa hai tòa nhà trong động đất Người đàn ông Hàn Quốc đã nhảy qua cầu nối bị hỏng giữa hai tòa nhà cao tầng để tìm kiếm vợ và con gái trong trận động đất hôm 28/3.

Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Kwon Young-jun, cư dân sống tại Bangkok Thái Lan, đã thực hiện cú nhảy nguy hiểm từ tòa tháp này sang tòa tháp khác tại khu chung cư Park Origin ở khu vực Thonglor. Thời điểm đó, các tòa nhà đang rung lắc dữ dội do ảnh hưởng của trận động đất với tâm chấn tại Myanmar.

Vợ anh, doanh nhân và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Thái Lan - Bowyuri, cho biết vào thời điểm động đất xảy ra, Kwon đang tập thể dục trên tầng 52 của một trong ba tòa tháp thuộc khu chung cư này. Trong khi đó, cô và con gái một tuổi đang ở căn hộ của họ trên tầng 30 tại một tòa nhà khác trong cùng khu phức hợp.

Khi phát hiện cầu nối giữa hai tòa nhà đã bị hư hại và các tòa tháp đang rung lắc dữ dội, Kwon quyết định nhảy qua phần cầu bị gãy để nhanh chóng đến tòa nhà nơi vợ và con gái anh có thể đang gặp nguy hiểm.

Sau khi vượt qua cầu nối một cách đầy mạo hiểm, anh nhận ra vợ và con gái đã kịp thời sơ tán khỏi tòa nhà. Anh tiếp tục chạy bộ hơn 40 tầng xuống mặt đất để đoàn tụ cùng gia đình.

Kwon Young-jun đã nhảy qua cây cầu hỏng để tìm vợ và con gái.

"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Không ai có thể suy nghĩ thấu đáo vào thời điểm đó... Anh ấy chỉ muốn cứu gia đình. Khi chồng tôi kể lại, câu chuyện không đáng sợ như trong video vì anh ấy không quay lại nhìn", Bowyuri viết trên Facebook.

Dù thực hiện cú nhảy nguy hiểm, Kwon may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. "Lúc đó tôi lo cho con gái, tôi phải chăm sóc vợ con", anh chia sẻ với đài Thairath TV.

Anh cũng cho biết chưa từng trải qua một trận động đất mạnh như vậy khi còn ở Hàn Quốc. "Ban đầu, bê tông vẫn còn nguyên. Nhưng khi vừa nhảy qua, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi không dám quay lại mà tiếp tục chạy, chỉ nghĩ đến việc phải đến được với gia đình".

Chủ đầu tư Origin của khu chung cư Park Origin khẳng định công trình vẫn đảm bảo an toàn sau khi tiến hành kiểm tra. Theo họ, kết cấu cầu nối giữa các tòa nhà được thiết kế chỉ gắn cố định vào một bên, còn phần tiếp giáp với tòa còn lại có thể di chuyển trong trường hợp xảy ra động đất.

Dẫu vậy, gia đình Kwon đã quyết định tạm thời rời khỏi khu vực này và chuyển đến sống cùng bố mẹ vợ ở một quận khác của Bangkok.

Chia sẻ hình ảnh gia đình quây quần bên bữa cơm với thịt nướng và gỏi Som Tam, Bowyuri trấn an người hâm mộ rằng họ vẫn an toàn, dù Bangkok liên tục chịu dư chấn từ trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại Myanmar.

"Chồng tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu, đến mức quên rằng việc băng qua một tòa nhà khác là cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã không chọn sai người", cô viết.

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn