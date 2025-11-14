Nhân viên mới vào làm vài ngày đã đột nhập công ty để trộm xe ô tô

Ngày 13/11, Công an phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Ngọc Thành (SN 1989, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thành đi bộ tiếp cận bãi xe.

Thành là nhân viên của một công ty trên đường số 10, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh. Tuy mới vào làm được vài ngày thì bổng nhiên Thành xin nghỉ.

Thành chạy thẳng xe vừa trộm được về Vĩnh Long tìm người tiêu thụ.

Rạng sáng 10/11, Thành đi bộ đến bãi xe công ty dò xét không thấy người trông coi nên tiếp cận xe ô tô BKS 51E-157… trị giá 350 triệu đồng nổ máy rồi chạy thẳng chiếc ô tô này về Vĩnh Long tìm người bán.

Về phía công ty, sau khi phát hiện xe ô tô bị mất đã trình báo với Công an. Quá trình kiểm tra camera an ninh phát hiện đối tượng trộm xe là gã nhân viên mới vào làm nên Công an phường Hiệp Bình đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức truy xét.

Chiếu tối 11/11, một tổ công tác phát hiện Thành đang lẩn trốn tại khu vực xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long nên khống chế di lý Thành về TP Hồ Chí Minh xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi trộm cắp xe ô tô của mình.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.com.vn