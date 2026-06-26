Nhan sắc nóng bỏng của nữ nghệ sĩ sinh con trai cho đại gia dệt may

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và truyền hình thực tế. Từ những năm 2000, cô đã gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, năng động và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt.