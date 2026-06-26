Nhan sắc nóng bỏng của nữ nghệ sĩ sinh con trai cho đại gia dệt may

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và truyền hình thực tế. Từ những năm 2000, cô đã gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, năng động và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt.
Nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc đình đám và hàng loạt bộ phim như Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc... Thành công trong nghệ thuật giúp Minh Hằng xây dựng vị trí vững chắc trong làng giải trí.
Dù đã bước sang tuổi U40, Minh Hằng vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang gợi cảm. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ nghệ sĩ thường lựa chọn những thiết kế tôn đường cong và thần thái quyến rũ.
Trên mạng xã hội, Minh Hằng chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện thể thao, giữ gìn vóc dáng và chăm sóc bản thân. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, đằm thắm sau khi lập gia đình.
Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Ông xã của nữ nghệ sĩ hơn cô 10 tuổi, là Phó Tổng giám đốc một công ty dệt may lớn, đồng thời tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp khác.
Sau khi kết hôn, Minh Hằng tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô từng chia sẻ rằng ông xã luôn đồng hành, đưa ra lời khuyên và ủng hộ các dự án của vợ.
Tháng 8/2023, nữ nghệ sĩ chào đón con trai đầu lòng, tên thân mật là bé Mỡ. Minh Hằng cho biết cuộc sống làm mẹ mang đến cho cô nhiều cảm xúc mới và giúp bản thân trưởng thành hơn.
Sau khi sinh con, Minh Hằng nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Những hình ảnh mới của nữ ca sĩ cho thấy vẻ đẹp ngày càng quyến rũ, khỏe khoắn và đầy năng lượng.
Ở tuổi 39, cô vẫn được xem là một trong những mỹ nhân nóng bỏng và giữ phong độ ấn tượng của làng giải trí Việt.
Tác giả: Chí Lâm
Nguồn tin: Thanh niên Việt