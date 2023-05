Nhân chứng kể phút xe tải lùi bất cẩn khiến cô gái 17 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ xe tải lùi bất cẩn khiến tài xế xe máy điện tử vong.

Một ngày sau vụ cô gái trẻ bị chiếc xe tải đi lùi cán tử vong trên địa phận thôn Nguyệt Áng 2 (xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng), người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thương tâm. Không ít người còn tỏ thái độ bức xúc trước sự bất cẩn của tài xế xe tải khi tham gia giao thông. Tại hiện trường, một vết xước dài khoảng 5 m vẫn in hằn trên mặt đường.

Là người chứng kiến sự việc, bà N.T.N (66 tuổi, thôn Nguyệt Áng 2) cho biết, thời điểm đó khoảng 16h40 ngày 24/5. Lúc này bà đang chuẩn bị đồ bán hàng ở trong quán thì thấy chiếc xe tải đi lùi, một cô gái và chiếc xe máy điện đang bị đẩy lê dưới mặt đường.

Khi nhìn thấy xe tải đi lùi và đẩy cô gái cùng chiếc xe về phía sau, bà N. kêu lớn nhưng tài xế không nghe thấy.

"Tôi vừa kêu lớn "không được lùi nữa, chết người đến nơi rồi" tay vừa vẫy liên tục để tài xế nhìn và nghe thấy. Nhưng lúc này, cửa xe đóng kín, tài xế quay mặt sang bên khác nên không nhìn và nghe thấy tiếng kêu của tôi. Tôi càng kêu, chiếc xe càng lùi nhanh", bà N. kể lại.

Cũng theo bà N., khi bị xe tải đẩy lùi cả xe và người khoảng 5 m, cô gái cũng định nhảy ra nhưng không kịp và bị xe tải cán trúng, chiếc xe máy điện nổ lốp sau tai nạn. Lúc xuống xe, tài xế cũng bảo với bà N.: "Bà ơi, bà kêu mà cháu không nghe thấy".

Ông C. (chồng bà N.) cũng cho hay, thời điểm lùi xe, tài xế không bật xin nhan, không còi hay tín hiệu cảnh báo. Thông tin này cũng được ông Vũ Văn Kiên - Trưởng thôn Nguyệt Áng 2 xác nhận với PV VTC News vào chiều 25/5.

Ông Kiên chỉ vết xước còn để lại trên mặt đường sau vụ tai nạn.

Theo ông Kiên, thời điểm ấy đường vắng, thỉnh thoảng mới có người lưu thông và sự việc diễn ra rất nhanh. Nạn nhân cũng kêu "chết cháu rồi" trước khi bị xe tải cán tử vong thương tâm.

"Qua sự việc này, chúng tôi cũng mong muốn cảnh tỉnh ý thức của người tham gia giao thông khi đi trong đường làng. Ý thức tối thiểu của người cầm vô lăng khi lùi xe là phải từ từ và có tín hiệu cảnh báo", ông Kiên nói.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - cho biết, căn cứ vào Điều 16 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về lùi xe:

Khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được lùi.

Không được lùi xe ở khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, đường cao tốc.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, khi lùi xe, người điều khiển xe phải quan sát phía sau, có tín hiệu và không thấy nguy hiểm mới được lùi. Bên cạnh đó, luật cấm việc lùi xe ở khu vực cấm dừng hoặc nơi tầm nhìn bị che khuất.

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết thêm, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

"Như vậy, cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn. Giả sử trong trường hợp người tài xế đã lùi xe không đúng quy định sẽ phải chịu hình phạt như vừa nêu", Luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ.

Tài xế lùi xe tải bất cẩn khiến cô gái 17 tuổi tử vong. (Ảnh cắt từ clip)

Như VTC News đưa tin ban đầu, khoảng 16h40 ngày 24/5, lái xe người Vĩnh Bảo điều khiên xe tải biển kiểm soát 23C - 039.64 lưu thông qua đường thôn Nguyệt Áng 2.

Thời điểm này, xe máy điện BKS 15-MĐ5 541.77 lưu thông cùng chiều, đi sau xe tải.

Sau đó, xe tải lùi lại một cách bất cẩn, gây tai nạn với cô gái tên T., sinh năm 2006 (trú tại xã An Thái, An Lão). Vụ việc khiến nạn nhân tử vong, xe máy điện hư hỏng nặng.

Theo camera người dân ghi lại, lúc đầu, xe máy điện đi cùng chiều với xe tải và cách chiếc xe này một đoạn. Tuy nhiên, sau đó xe tải lùi lại và đẩy dần cô gái cùng chiếc xe về phía sau, gây nên vụ tai nạn trên.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn