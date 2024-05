Sáng 1-5, lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang xuống hiện trường vụ nổ lò hơi nghiêm trọng tại xưởng gỗ tại xã Thiện Tân.

Hiện trường vụ nổ lò hơi

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện lãnh đạo xã Thiện Tân xác nhận bước đầu xác định có 6 người chết, 7 người bị thương trong vụ nổ lò hơi.

TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động