Nhạc sĩ kiêm ca sĩ tự bắn chết mình tại nhà riêng

Trang Daily Mail ngày 17-2 thông tin về cái chết đột ngột của Kyle Jacobs, tại nhà riêng ở Thành phố Nashville, bang Tennessee - Mỹ, hưởng dương 49 tuổi. Cảnh sát phát hiện thi thể của ca sĩ kiêm nhạc sĩ này trong phòng ngủ kèm văn phòng khóa kín bên trong, ở tầng hai của tòa nhà. Vợ anh là ca sĩ Kellie Pickler đã gọi điện báo cảnh sát khi thấy bất thường.

Cảnh sát cho biết Kyle Jacobs thiệt mạng vì vết thương tự gây ra bằng súng trong căn phòng khóa kín bên trong. Vụ việc đang được điều tra như trình tự một vụ tự tử. Những người khác trong nhà đều an toàn thời điểm diễn ra vụ việc.

Kyle Jacobs tự bắn chết mình ở tuổi 49

Trước thời điểm tử vong một ngày, Kyle Jacobs hào hứng đăng trên trang cá nhân thành tích sự nghiệp của mình. Album "Hey World" của nghệ sĩ nhạc đồng quê Lee Brice thể hiện do anh tham gia sản xuất đạt đĩa bạch kim. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ chúc mừng Kyle Jacobs. Ngoài ra, anh còn đăng một dự án kinh doanh với ứng dụng mới gọi là "SingerSongwriterMusician". Vì thế, mọi người ngạc nhiên khi hay tin Kyle Jacobs tự kết liễu cuộc đời bằng súng.

Kellie Pickler hiện 36 tuổi, giữ vị trí thứ 6 trong chung kết "Tìm kiếm tài năng Mỹ" năm 2006. Sau cuộc thi, cô ký hợp đồng và trở thành ca sĩ nhạc đồng quê. Cô sở hữu những ca khúc đình đám như "Don't You Know You're Beautiful", "Best Days of Your Life"…

Kyle Jacobs ngoài vai trò nhạc sĩ, ca sĩ còn là nhà sản xuất âm nhạc trong dòng nhạc đồng quê và gặt hái một số thành công. Anh kết hôn cùng Kellie Pickler từ năm 2011.

Kyle Jacobs và vợ Kellie Pickler

Cả hai bên nhau nhiều năm

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động