Nhạc phim 'Mai' lên cơn 'sốt', vì sao?

Chỉ vài giờ sau phát hành, "Sau lời từ khước" đã đạt gần 450.000 lượt xem và gần 900 bình luận, đoạn điệp khúc của "Sau lời từ khước" cũng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng Facebook và TikTok.

Khi nhạc phim được đầu tư

Ca khúc "Sau lời từ khước" của Phan Mạnh Quỳnh (sáng tác và thể hiện) không phải là câu chuyện riêng của 2 nhân vật Mai (Phương Anh Đào đóng) và Dương (Tuấn Trần đóng) mà của bất cứ ai đang nghe ca khúc. Vẫn là phong cách kể chuyện của Phan Mạnh Quỳnh, tựa như những dòng tâm sự cho thấy sự khắc khoải, day dứt, tiếc nuối về một mối tình đẹp nhưng dở dang. "Sau lời từ khước" vì thế dù là ca khúc được sinh ra từ bộ phim "Mai" (của Trấn Thành) nhưng là một bản hit độc lập trên thị trường âm nhạc hiện tại.

Việc kết hợp cùng hình ảnh và câu chuyện đầy ý nghĩa của phim "Mai", "Sau lời từ khước" đã tạo nên bức tranh cảm xúc hài hòa, trọn vẹn. "Mình à! Sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời?". Hay "Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa. Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận"... (trích lời ca của "Sau lời từ khước"), cho thấy dấu ấn Phan Mạnh Quỳnh trong sáng tác và cả những câu viral được yêu thích.

Ca khúc “Sau lời từ khước” của Phan Mạnh Quỳnh hiện đang gây sốt trên cộng đồng mạng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một số nhận xét của khán giả: "Nhạc Phan Mạnh Quỳnh ủ rượu, càng nghe càng say và giọt nước mắt ức nghẹn của Phương Anh Đào ở cuối phim làm mình không thể kìm được nước mắt"; "Bài hát này thực sự tuyệt vời! Âm nhạc và giai điệu rất cuốn hút và bắt tai. Lời bài hát sâu sắc và ý nghĩa, tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ. Ca sĩ trình bày với tình cảm và tài năng, mang đến một sự truyền cảm đầy mê hoặc. Tôi thực sự thích bài hát này và tin rằng nhiều người cũng yêu thích".

Thừa thắng xông lên, đạo diễn Trấn Thành và nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đều tung bản nhạc hoàn thiện lên YouTube cá nhân. Hiện 2 phiên bản của "Sau lời từ khước" (chỉ khác về hình ảnh) đều xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành, tương ứng cho hơn 4,3 và 2,8 triệu lượt nghe.

Thời nhạc phim trở lại

Cùng thời điểm với "Mai", phim "Gặp lại chị bầu" cũng gặt hái thành công với ca khúc nhạc phim "Chị mẹ" (Nhất Trung sáng tác). Dù không đạt lượt nghe cao như "Sau lời từ khước" nhưng bài hát do ca sĩ Anh Tú thể hiện cũng được khán giả ủng hộ, với nhiều bình luận tích cực. Đặt trong câu chuyện phim, ca khúc thể hiện được ý đồ của đạo diễn, tạo sự kết nối khá tốt cho mạch phim.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm (phim "Cái giá của hạnh phúc" sẽ ra rạp vào tháng 4) khẳng định sự đầu tư cho nhạc phim góp phần thể hiện ý đồ của đạo diễn, tâm lý của các nhân vật. Đồng thời, tạo bùng nổ cho các phân cảnh phim. Được đào tạo từ kinh đô điện ảnh Hollywood, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm càng ý thức rõ việc đầu tư cho nhạc phim là điều cấp thiết khi nhạc phim góp phần vào thành công của một bộ phim. "Trước khi khởi chiếu, các nhà sản xuất thường tung ra MV (video ca nhạc) ca khúc nhạc phim như một quy trình không thể thiếu của khâu quảng bá. Điều này có tác dụng tạo không khí chờ đợi, nhắc nhớ cho khán giả về bộ phim, càng làm tăng sự tò mò và lôi cuốn khán giả" - đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cho biết.

Từng là thành viên nhóm nhạc AXN và cũng viết nhiều ca khúc, trong phim "Gặp lại chị bầu", Nhất Trung ngoài công việc đạo diễn và biên kịch của phim còn kiêm luôn việc sáng tác ca khúc nhạc phim. Nhất Trung chia sẻ: "Tôi mừng khi các ê-kíp làm phim hiện nay đầu tư nhiều hơn cho nhạc phim. Điều đó là đúng đắn, vì khán giả đáng được hưởng những sản phẩm tốt nhất. Tôi tin, nếu làm phim tử tế, đầu tư đúng đắn, khán giả sẽ ủng hộ".

Sở dĩ, Dương Trường Giang được mệnh danh là "ông hoàng nhạc phim", là vì là người đứng sau các ca khúc của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng bao gồm: "Cuộc đời vẫn đẹp sao", "11 tháng 5 ngày", "Lặng yên dưới vực sâu", "Ma rừng"... Ca sĩ Bùi Lan Hương được đông đảo khán giả biết đến với ca khúc "Ngày chưa giông bão" (ca khúc nhạc phim "Người bất tử"), "Yêu đi đừng sợ" ca khúc chính trong bộ phim cùng tên do ca sĩ Only C thể hiện mặc dù doanh thu thấp nhưng ca khúc vẫn đạt 16,6 triệu lượt xem...

Đạo diễn Ngô Quang Hải cho rằng các nhà sản xuất phim Việt Nam hiện nay đã thấy được vai trò quan trọng của âm thanh trong phim nên đã và đang chú trọng nhiều hơn cho lĩnh vực này. Thực tế cho thấy vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim, nhiều ca khúc đã trở thành những tác phẩm âm nhạc có đời sống độc lập.

Theo các nhà chuyên môn, trong một bộ phim, hình ảnh chiếm 85%, âm thanh là 15%. Điện ảnh là môn nghệ thuật của hình ảnh, song vai trò của âm thanh là rất lớn. Chỉ với 15% âm thanh nhưng sẽ đạt đến hiệu quả 100% sức biểu cảm đến khán giả. Vì vậy, nhạc phim là thành tố cộng hưởng vào nội dung, là thành công của một bộ phim, nếu nhạc phim được chú trọng đầu tư và khi tách khỏi phim, sẽ là bản hit trên thị trường âm nhạc.

Tác giả: THÙY TRANG

Nguồn tin: Báo Người lao động