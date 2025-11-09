Nguyễn Thùy Linh lần thứ tư về nhì ở các giải cầu lông quốc tế năm 2025

Sáng 9/11, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận chung kết đơn nữ giải Korea Masters 2025 diễn ra ở Hàn Quốc gặp đối thủ Chiu Pin Chian (Đài Bắc Trung Hoa).

Thùy Linh thua bốn trận chung kết trong năm 2025. (Ảnh: BWF).

Trước đối thủ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Thùy Linh khởi đầu khá tốt và có những pha cầu giằng co với đối phương. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc quan trọng nhất set 1, tay vợt Việt Nam mắc lỗi liên tiếp, tạo cơ hội cho Chiu Pin Chian bứt lên giành thắng lợi 21-16.

Thất bại trong set 1 khiến tâm lý của Thùy Linh bị ảnh hưởng. VĐV cầu lông nữ số 1 Việt Nam thường xuyên nóng vội và mắc lỗi không đáng có, để Chiu Pin Chian sớm bứt lên dẫn rất sâu. Những nỗ lực về cuối set 2 không đủ giúp Thùy Linh tránh được thất bại 15-21.

Thua 16-21, 15-21 sau 39 phút tranh tài, Thùy Linh chấp nhận giành ngôi á quân giải cầu lông Korea Masters 2025 diễn ra ở Hàn Quốc. Đây là lần thứ tư trong năm 2025, Thùy Linh thất bại ở một trận chung kết giải cầu lông quốc tế. Trước đó, VĐV 28 tuổi đã để thua ở chung kết các giải đấu tại Đức, Canada và Việt Nam.

