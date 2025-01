Nguyên nhân vụ cháy dữ dội ở trụ sở UBND tỉnh Bình Phước: Lửa từ tấm thảm phòng họp

Liên quan đến vụ cháy dữ dội ở trụ sở UBND tỉnh Bình Phước, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay, khoảng 11h35’ ngày 13/01, Công an tỉnh nhận được tin báo cháy xảy ra tại trụ sở UBND tỉnh.

Sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã xuất 06 phương tiện cùng 52 cán bộ chiến sĩ, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, lực lượng PCCC thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Khu vực cháy xảy ra ở bên trong Phòng họp A thuộc tầng 1, trụ sở UBND tỉnh có diện tích khoảng 40m2.

Vụ cháy trụ sở UNBD tỉnh Bình Phước khói đen kịt khiến nhiều người dân hoang mang - Ảnh: CA tỉnh Bình Phước

Your browser does not support the video tag.

Do khói bốc lên đen kịt đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh khu vực - Clip: Pháp luật

Sau chỉ khoảng 15p chữa cháy, đến khoảng 11h45’ đám cháy được khống chế, đến 11h50’ thì dập tắt hoàn toàn.

Công an tỉnh Bình Phước bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, không bị cháy lan. Thiệt hại một số vật dụng trong phòng họp.

Tuy nhiên, do chất cháy là thảm lót nền trong phòng họp nên có nhiều khói đen bốc lên khiến người dân chú ý.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhận định do chập điện. Thiệt hại tài sản đang thống kê.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn