Nóng: Đang cháy trụ sở UBND tỉnh Bình Phước, cột khói bốc cao hàng chục mét

Thông tin ban đầu được biết khoảng 12h ngày 13/1, tòa nhà chính thuộc trụ sở UBND tỉnh Bình Phước nằm trên đường 6/1, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã bất ngờ bị hỏa hoạn.

Người dân ở khu vực cho biết, lửa nhanh chóng lan ra, bốc cháy dữ dội nơi tầng trệt, phía bên phải của tòa nhà, cột khói bốc cao hàng chục mét, đen xì. Thời điểm xảy ra cháy, rất đông người dân tập trung trước trụ sở.

Your browser does not support the video tag.

Lửa đang cháy dữ dội - Nguồn: Pháp luật

Nhiều người dân tập trung trước trụ sở - Ảnh: PLO

Trao đổi trên báo Dân Việt qua điện thoạt, ông Phạm Văn Trinh – Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước xác nhận hỏa hoạn đã và đang xảy ra nơi phòng họp A, thuộc tòa nhà chính của trụ sở UBND tỉnh Bình Phước.

Hiện lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Công an tỉnh Bình Phước đang nỗ lực dập tắt, ngăn chặn lửa lây lan toàn bộ tòa nhà.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn