Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt tại ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Sáng 17-6, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 17-6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa nên đã huy động lực lượng giải cứu 3 người mắc kẹt trên ban công tầng 4.

Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trên ban công tầng 4 của ngôi nhà cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt bên trong.



Khi tiếp cận hiện trường, ngôi nhà có kết cấu 4 tầng, tầng 1 sử dụng cửa cuốn, từ tầng 2-4 là ban công, qua ghi nhận tình hình, cảnh sát xác định có 3 người, gồm hai ông bà và một cháu nhỏ 4 tuổi, đang mắc kẹt trên tầng 4.



Lực lượng cứu hộ sau đó đã triển khai sử dụng dùng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tại tầng 1 để tiếp cận hiện trường, tổ chức khống chế dập tắt đám cháy.



Chỉ sau ít phút, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu thành công 2 người lớn và 1 cháu bé 4 tuổi từ tầng 4 đưa xuống dưới trong tình trạng sức khỏe ổn định, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.



Sau gần 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn sang các nhà dân bên cạnh!



Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động