Chọn vật liệu nào để chống nóng cho ngôi nhà?

Thời tiết oi bức trong mùa hè khiến nhu cầu tìm kiếm các giải pháp giảm nhiệt cho nhà ở ngày càng tăng. Việc sử dụng vật liệu chống nóng phù hợp không chỉ giúp hạn chế tác động của ánh nắng mà còn mang lại không gian sinh hoạt dễ chịu hơn.

Những đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao, đặc biệt với các công trình có mái tôn, tường hướng Tây hoặc sử dụng nhiều bề mặt kính. Khi ánh nắng trực tiếp chiếu vào, lượng nhiệt hấp thụ qua mái, tường và cửa có thể khiến không gian bên trong trở nên nóng bức, làm điều hòa phải hoạt động nhiều hơn, kéo theo chi phí điện năng tăng.

Để hạn chế tình trạng này, nhiều gia đình lựa chọn bổ sung các vật liệu chống nóng trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở. Không chỉ giúp giảm nhiệt, các giải pháp này còn góp phần nâng cao độ bền công trình và tạo cảm giác thoải mái hơn khi sinh hoạt.

Sơn chống nóng giúp giảm nhiệt cho bề mặt tường, mái nhà

Sơn chống nóng hay sơn cách nhiệt là một trong những giải pháp phổ biến nhờ khả năng thi công đơn giản, phù hợp với nhiều loại công trình. Hiện nay, loại sơn này có nhiều dạng như sơn cách nhiệt lăn, quét, phun hay sơn xịt, có thể sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau. Nhờ cấu tạo đặc biệt, sơn có khả năng kháng nước cao, không bị bong tróc hay nứt sau 96 giờ ngâm nước.

Bên cạnh đó, sơn cách nhiệt cũng cho thấy khả năng chịu nhiệt tốt. Theo kết quả thử nghiệm, dưới tác động của nhiệt độ 60°C trong vòng 24 giờ và khi ngâm mẫu thử trong nước ở nhiệt độ 23°C, màng sơn vẫn không bị bong tróc hay rạn nứt. Điều này giúp lớp sơn duy trì độ bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, hiệu quả chống nóng của sơn còn phụ thuộc vào đặc điểm của từng ngôi nhà. Với những công trình có mái thấp, người dùng thường cảm nhận rõ tác dụng hơn. Tùy từng loại sơn, nhiệt độ bề mặt dưới mái tôn có thể giảm từ 12-25 độ C hoặc khoảng 4-5 độ C.

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Tôn cách nhiệt giảm nóng hiệu quả cho mái nhà

Tôn cách nhiệt hiện là một trong những vật liệu được nhiều gia đình lựa chọn khi thi công hoặc cải tạo mái nhà, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Khác với các loại tôn thông thường dễ hấp thụ nhiệt, tôn cách nhiệt được thiết kế với cấu tạo nhiều lớp nhằm hạn chế lượng nhiệt truyền xuống không gian bên dưới.

Thông thường, loại tôn này gồm 3 phần chính: lớp tôn bề mặt có khả năng chống chịu tác động từ môi trường, lớp vật liệu cách nhiệt ở giữa và lớp lót bạc phía dưới giúp tăng khả năng phản xạ nhiệt. Nhờ cấu tạo này, tôn chống nóng không chỉ hỗ trợ giảm nhiệt mà còn giúp cải thiện khả năng cách âm, hạn chế tiếng ồn khi trời mưa.

Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng tôn cách nhiệt như tôn PU 2 lớp, tôn PU 3 lớp với mức giá và khả năng cách nhiệt khác nhau. Theo một số nhà sản xuất, việc sử dụng tôn chống nóng có thể giúp nhiệt độ bên trong công trình giảm khoảng 5-8 độ C so với mái tôn truyền thống.

Khi lựa chọn, người dùng nên cân nhắc đặc điểm công trình, điều kiện thời tiết khu vực sinh sống và nhu cầu sử dụng để chọn loại tôn phù hợp. Ngoài ra, màu sắc tôn như tôn lạnh trắng hoặc các gam màu sáng cũng được ưu tiên nhờ khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt tốt hơn.

Trần thạch cao

Không chỉ được sử dụng để trang trí nội thất, trần thạch cao còn là một giải pháp hỗ trợ chống nóng, cách âm cho nhà ở. Đây là hệ trần được lắp đặt bằng các tấm thạch cao kết hợp với khung xương kim loại, tạo thành một lớp trần phụ nằm phía dưới kết cấu trần ban đầu.

Nhờ đặc tính nhẹ, khả năng cách nhiệt và cách âm tương đối tốt, trần thạch cao giúp hạn chế phần nào tác động của nhiệt từ phía trên mái xuống không gian sinh hoạt. Bên cạnh đó, vật liệu này còn có ưu điểm về tính thẩm mỹ khi có thể tạo nhiều kiểu dáng, hoa văn khác nhau, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế.

Một số dòng thạch cao hiện nay còn có khả năng chống cháy, hạn chế nấm mốc và không phát sinh nhiều bụi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại thạch cao với nguồn gốc khác nhau, vì vậy chủ nhà nên tham khảo ý kiến từ đơn vị thi công để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Sợi thủy tinh giúp cách nhiệt, cách âm

Sợi thủy tinh được tạo thành từ những sợi thủy tinh rất mảnh, có trọng lượng nhẹ và được xử lý ở nhiệt độ cao để tạo thành các dạng vật liệu như tấm, vải hoặc lưới. Nhờ đặc tính linh hoạt, loại vật liệu này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng và cách nhiệt cho công trình.

Khi kết hợp với các vật liệu nền khác, sợi thủy tinh có thể giúp tăng độ bền, khả năng chịu lực và cải thiện tính năng cách âm. Trong nhà ở, vật liệu này thường được sử dụng ở các khu vực cần giảm tiếng ồn hoặc hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ.

Tuy nhiên, khả năng cách nhiệt của sợi thủy tinh có thể bị ảnh hưởng khi gặp tình trạng ẩm ướt. Nếu bị thấm nước, vật liệu cần thời gian để khô hoàn toàn mới có thể phát huy lại hiệu quả cách nhiệt. Vì vậy, sợi thủy tinh thường ít được ưu tiên sử dụng tại những vị trí dễ tiếp xúc với nước như mái nhà không có biện pháp chống thấm tốt.

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Kết hợp thêm các giải pháp che nắng để tăng hiệu quả làm mát

Bên cạnh việc lựa chọn vật liệu chống nóng cho kết cấu nhà, gia chủ có thể kết hợp thêm các giải pháp hỗ trợ như gạch thông gió, decal chống nắng hoặc các loại rèm, lam che nắng.

Gạch thông gió có thể được sử dụng tại mặt tiền nhằm tạo khoảng đệm, giảm lượng nắng chiếu trực tiếp vào nhà nhưng vẫn đảm bảo sự lưu thông không khí. Trong khi đó, decal chống nắng cho cửa kính giúp hạn chế ánh sáng và bức xạ nhiệt từ bên ngoài truyền vào không gian sống.

Ngoài ra, rèm vải, rèm sáo hoặc hệ lam che nắng cũng là những lựa chọn phù hợp cho khu vực cửa sổ, ban công thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời. Việc kết hợp nhiều giải pháp chống nóng sẽ giúp ngôi nhà duy trì nhiệt độ dễ chịu hơn, đồng thời giảm áp lực sử dụng các thiết bị làm mát trong mùa hè.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn