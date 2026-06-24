Người xưa dặn: Trước cửa có 3 cây này chẳng khác nào giữ báu vật trong nhà, tài lộc tụ về, con cháu dễ thành đạt

Từ xa xưa, người Việt đã có thói quen trồng cây trước cửa nhà không chỉ để tạo bóng mát, làm đẹp không gian sống mà còn gửi gắm những mong muốn về bình an, tài lộc và sự hưng thịnh của gia đình. Trong quan niệm dân gian, có một số loại cây được xem như "báu vật trấn trạch", càng sống lâu năm càng mang ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ.

Dưới đây là 3 loại cây cảnh được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp bền bỉ, tuổi thọ cao và ý nghĩa phong thủy tích cực.

1. Cây lộc vừng: Biểu tượng của tài lộc và hưng thịnh

Lộc vừng là một trong những cây cảnh được trồng trước cổng, trước sân phổ biến nhất ở Việt Nam. Cây thuộc nhóm thân gỗ, có tuổi thọ rất cao, nhiều cây sống hàng chục đến hàng trăm năm. Điểm nổi bật nhất của lộc vừng là những chùm hoa dài buông rủ như những dải pháo hoa màu đỏ hoặc hồng đỏ. Khi nở rộ, cả tán cây được phủ bởi hàng nghìn bông hoa nhỏ li ti, tạo nên khung cảnh vô cùng bắt mắt. Trong quan niệm dân gian, chữ "lộc" tượng trưng cho tiền tài, phúc lộc, còn "vừng" được ví với sự sinh sôi nảy nở. Chính vì vậy, cây lộc vừng thường được xem là biểu tượng của sự phát đạt và thịnh vượng.

Ngoài giá trị phong thủy, lộc vừng còn là cây bóng mát lý tưởng. Bộ rễ khỏe, tán lá xanh quanh năm giúp điều hòa không khí, tạo cảm giác dễ chịu cho khuôn viên nhà ở. Nhiều gia đình coi cây lộc vừng lâu năm như một tài sản quý, càng lớn càng có giá trị.

2. Cây khế: Loại cây gắn liền với hình ảnh "phúc lộc đầy nhà"

Nhắc đến những loại cây được người Việt yêu thích trồng trước nhà, khế luôn nằm trong danh sách hàng đầu. Cây có nguồn gốc nhiệt đới, sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và rất dễ chăm sóc. Khế thường cao từ 3-8 mét, thân gỗ chắc khỏe, tán lá rộng. Điều đặc biệt là cây có thể ra hoa và kết quả nhiều lần trong năm. Những chùm hoa màu hồng tím nhỏ xinh xuất hiện dày đặc trên thân và cành già, sau đó phát triển thành những quả khế mọng nước với hình dáng năm cánh đặc trưng.

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, cây khế gắn liền với câu chuyện "Ăn khế trả vàng", tượng trưng cho sự may mắn và phúc đức. Hình ảnh cây khế sai trĩu quả còn mang ý nghĩa con cháu đông vui, gia đình sung túc, cuộc sống đủ đầy. Không chỉ có ý nghĩa tinh thần, cây khế còn mang lại nhiều giá trị thực tế. Quả khế được sử dụng trong chế biến món ăn, làm nước giải khát, trong khi tán cây rộng giúp tạo bóng mát cho sân vườn. Một cây khế khỏe mạnh có thể cho thu hoạch quả liên tục trong nhiều năm.

3. Cây sung: Biểu tượng của sự sung túc, viên mãn

Trong bộ tứ cây cảnh quen thuộc của người Việt gồm "Sung - Sung túc, Lộc - Tài lộc, Đa - Trường thọ, Đề - Bình an", cây sung luôn giữ vị trí đặc biệt. Sung là cây thân gỗ có sức sống mạnh mẽ. Bộ rễ phát triển tốt, khả năng thích nghi cao giúp cây sinh trưởng trong nhiều điều kiện khác nhau. Điểm đặc biệt của cây là quả mọc thành từng chùm dày đặc trên thân và cành, tạo cảm giác sum suê quanh năm. Theo quan niệm dân gian, tên gọi "sung" gợi liên tưởng đến sự sung túc, đầy đủ và no ấm. Hình ảnh cây lúc nào cũng dày quả được xem là biểu tượng của tài lộc dồi dào, gia đình đông vui, con cháu đề huề.

Ngày nay, nhiều gia đình lựa chọn trồng sung trước cổng hoặc tạo dáng bonsai đặt trong sân vườn. Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây còn có giá trị thẩm mỹ cao nhờ thân cây già cỗi, bộ rễ đẹp và tán lá xanh tốt quanh năm.

Trồng cây trước nhà cần lưu ý điều gì?

Dù lựa chọn loại cây nào, gia chủ cũng nên ưu tiên những cây khỏe mạnh, phù hợp với diện tích và điều kiện ánh sáng của khuôn viên. Cần thường xuyên cắt tỉa cành khô, vệ sinh gốc cây để giữ cảnh quan sạch đẹp và hạn chế sâu bệnh.

Các chuyên gia cảnh quan cho rằng cây xanh mang lại nhiều lợi ích thực tế như tạo bóng mát, giảm nhiệt độ môi trường, lọc bụi và giúp không gian sống trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa phong thủy, giá trị lớn nhất mà những loại cây này mang lại vẫn là môi trường sống xanh, đẹp và dễ chịu cho cả gia đình.

Nếu được chăm sóc tốt, lộc vừng, khế và sung đều có thể đồng hành cùng gia đình trong nhiều năm, trở thành những "báu vật sống" lưu giữ ký ức và gắn kết nhiều thế hệ dưới một mái nhà.

Tác giả: Thư Hân

Nguồn tin: Phụ nữ mới