Người phụ nữ vô tình rơi vào thùng rác

Theo đoạn video, người phụ nữ đang đứng bên cạnh một thùng rác lớn, khi thấy rác ở bên trong. Cô ấy cúi xuống để lấy túi rác, nhưng bất ngờ bị mất thăng bằng và rơi thẳng vào thùng rác.

Đoạn video về tình huống hy hữu này đã khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Tuy nhiên, một số người khác lại đồng cảm với người phụ nữ, và cho rằng ai cũng có thể mắc sai lầm như vậy. Họ cũng nói rằng đoạn video này là một lời nhắc nhở để mọi người cẩn thận hơn khi lấy rác.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn