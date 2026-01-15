Người phụ nữ được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ai?

Bà Jennifer Wicks McNamara khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực - Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Bà McNamara đã được đề cử để thay thế Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, người dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tuần này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bà McNamara không xuất thân từ ngoại giao mà bắt đầu sự nghiệp trong lực lượng quân đội Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc, sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho quân đội tại Hawaii và Virginia.

Bà cũng từng đảm nhiệm một số vị trí trong Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống, một vị trí quan trọng mà bà đã nắm giữ từ tháng 11-2012, phục vụ dưới thời bốn Tổng thống Mỹ.

"Kinh nghiệm làm việc liên ngành và lập pháp trước đây của bà Wicks, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề chính sách và quản lý, giúp bà đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam", Bộ Ngoại giao Mỹ viết.

Trong tuyên bố trước các nghị sĩ Mỹ vào tháng trước, bà McNamara cũng giới thiệu bà lớn lên ở bang Minnesota, có cha mẹ là giáo viên. Bà đã kết hôn và có một con gái.

Nói về vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Washington.

"Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ ưu tiên hàng đầu các lợi ích của Mỹ trong mối quan hệ song phương năng động này, tập trung vào hợp tác quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, và giao lưu nhân dân", bà McNamara nói.

Đặc biệt về thương mại, bà nhận định thương mại song phương với Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, cơ hội hợp tác kinh tế là rất lớn.

"Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ thúc đẩy tiếp cận thị trường công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, bao gồm công nghệ, năng lượng và nông sản; hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và bền vững; khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào Mỹ", bà trình bày.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn