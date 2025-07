Người phụ nữ bị hành hung trên phố, trước đó từng gửi một phản ánh lên tổng đài 1022

Một phần vụ hành hùng đã được camera an ninh của quán ăn ghi lại được vào khoảng 18hh17' ngày 17/7 vừa qua tại trước cửa quán ăn nằm trên đường Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, TP. HCM). Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm này, chị N.T.D.H. (34 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) - chủ quán ăn, vừa từ trong nhà đi ra thì bị một người phụ nữ tiến đến túm áo, chỉ tay vào mặt và chửi mắng.

Không dừng lại ở đó, người này còn dùng tay tát vào mặt chị. Chị H. phản ứng thì một số người khác xuất hiện, bênh vực người phụ nữ và cùng nhau đạp, đánh, đấm chị. Sau đó, một người đàn ông trung tuổi đi đến can ngăn những người đánh chị H. Tuy nhiên, nhóm người kia vừa quay lưng đi, người đàn ông chỉ tay vào mặt chị H. rồi vung tay tát mạnh vào mặt nạn nhân trước khi bỏ đi.

Những diễn biến trong đoạn clip khiến số đông không khỏi bức xúc.

Your browser does not support the video tag.

Được biết, chị H. đã mở quán ăn trên đường Vườn Lài được gần 4 năm nay. Chia sẻ trên PLO, chị H. cho biết trước đó, chị có gửi thông tin đến tổng đài 1022 để phản ánh về việc một quán ăn trên đường Vườn Lài để xe máy trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tham gia giao thông.

Sau phản ánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra và yêu cầu quán ăn ký cam kết không tái phạm. Chị H. còn cho biết thêm sau khi gửi phản ánh, quán ăn của chị còn bị người khác tạt mắm tôm và đỉnh điểm lần này là bị hành hung.

Đến ngày 22/7, Công an phường Phú Thọ Hòa (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. về việc bị một nhóm người hành hung trên đường Vườn Lài. Các bên đã được cơ quan công an mời lên làm việc.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn