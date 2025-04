Người phụ nữ bị bắt cùng 24,8kg ma túy và 1 khẩu súng

Pháp luật

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước triệt xóa thành công chuyên án thu giữ hơn 24,8kg ma túy, 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác.