Bắt cặp đôi ở Hà Tĩnh buôn bán trái phép chất ma tuý

Ngày 15/4, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Oanh (SN 2002) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và Trần Đình Vân (SN 1977) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 2/4, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an thị trấn Tây Sơn; Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp Công an thị trấn Phố Châu tiến hành tuần tra, xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép ma tuý trên địa bàn thị trấn Phố Châu và các xã lân cận.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan CSĐT. Ảnh: CACC.

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, tại đường nội thị Đào Hữu Ích thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Oanh (SN 2002, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần của Oanh 10 viên ma tuý tổng hợp.

Trần Đình Vân cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thi Oanh khai nhận số ma túy trên Oanh mua của Trần Đình Vân (SN 1977 ở thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) để về sử dụng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đình Vân, đồng thời thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn