Nam tài xế taxi đột quỵ trong xe khi đợi khách

Vào khoảng 16 giờ ngày 1/7, một công dân đã đến Đội an ninh trật tự số 4, phường Sầm Sơn trình báo về việc tài xế xe taxi đang đỗ trước Khách sạn Long Thành 1 trên đường Hồ Xuân Hương có biểu hiện bất thường.

Lực lượng an ninh và người dân phá cửa đưa tài xế đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên Đội an ninh trật tự số 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương hỗ trợ, đập vỡ kính cửa sau bên phải của xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Hiện thời điểm và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh Lê Đình Ng., sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Vinh Phúc, phường Sầm Sơn, là lái xe taxi.

Đây là một sự việc đau lòng, đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với đội ngũ lái xe nói riêng và người lao động nói chung về việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Công việc lái xe thường xuyên phải ngồi nhiều giờ, chịu áp lực cao, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dễ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Khuyến cáo đối với các tài xế, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường hoặc mỡ máu. Không làm việc quá sức, ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, méo miệng, yếu tay chân, nói khó, chóng mặt, đau ngực hoặc khó thở, cần dừng xe ngay tại nơi an toàn và gọi người hỗ trợ hoặc cấp cứu kịp thời.

Người dân khi phát hiện tài xế hoặc người điều khiển phương tiện có biểu hiện bất thường cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng hoặc gọi cấp cứu để kịp thời hỗ trợ.

Mỗi phút chậm trễ trong cấp cứu các trường hợp đột quỵ hoặc bệnh lý tim mạch đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống người bệnh. Hãy luôn quan tâm đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh để phòng ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn