Hoa khôi làng võ có màn flex chấn động tại "Chị đẹp đạp gió 2024" khiến 5 triệu người phải trầm trồ: Với chị, gió tự động rẽ sang 2 bên!

Cùng với "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền, tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024" còn có một nhân vật với màn flex chấn động không hề kém cạnh. Cô được mệnh danh là "hoa khôi làng võ" với bộ sưu tập huy chương nhiều không đếm xuể.

Đó là Châu Tuyết Vân, chị đẹp với vẻ ngoài mong manh, e ấp kiểu mình hạc xương mai nhưng có tới 8 Huy chương Vàng thế giới và 6 lần liên tiếp vô địch SEA Games ở bộ môn Taekwondo.

"Hoa khôi làng võ" Châu Tuyết Vân

Châu Tuyết Vân sinh năm 1990, đã có 25 năm theo đuổi bộ môn Taekwondo, cô là 1 trong 3 chị đẹp tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024" với xuất phát điểm là một VĐV.

Màn flex của chị đẹp Châu Tuyết Vân tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, nhận về 5 triệu lượt quan tâm. (Nguồn: @minmint1304).

Trong khi các chị đẹp khác chia sẻ về bản thân với khả năng nghệ thuật và thâm niên hoạt động showbiz thì Châu Tuyết Vân giới thiệu xương xương, là VĐV với 8 Huy chương Vàng thế giới và 6 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

Cùng với vẻ ngoài liễu yếu đào tơ, màn flex nhẹ của Châu Tuyết Vân khiến dàn chị đẹp cũng như dân tình phải trầm trồ. Thậm chí mọi người phải thốt lên: "Với Châu Tuyết Vân, gió tự rẽ sang hai bên, không cần đạp".

Châu Tuyết Vân khoe khả năng "đạp gió" của mình tại nhà chung "Chị đẹp 2024".

Trái ngược với bảng thành tích "kếch xù", Châu Tuyết Vân sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu. Dù đã bước vào tuổi U35 nhưng nhìn cô trẻ xinh không thua gì các em gái Gen Z. Đoạn giới thiệu của Châu Tuyết Vân tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024" vẫn chưa là gì so với màn khoe cơ bụng chuẩn số 11 săn chắc của nữ VĐV 7 Huy chương Vàng thế giới.

Chia sẻ về lý do quyết định tham gia chương trình, Châu Tuyết Vân bộc bạch: "Lý do tôi tham gia Chị đẹp đầu tiên là bởi 2 từ Chị đẹp. Thứ 2 tôi được biết 'Chị đẹp đạp gió 2024' mang ý nghĩa vượt qua chính mình - một thông điệp rất sâu sắc và nhân văn nên khi trao đổi với nhà sản xuất, tôi đồng ý tham gia ngay.

Đối với 1 vận động viên như tôi thì có một chút thiệt thòi khi tham gia một chương trình ca hát. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một sân chơi hoàn toàn mới mà tôi muốn được học hỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có một phần trình diễn thật tốt cho dù có tập mệt như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng".

Hiện tại Châu Tuyết Vân tạm gác hành trình thi đấu chuyên nghiệp để trở thành một HLV, giảng viên đại học, cô còn là đồng nghiệp của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tại trường ĐH Hoa Sen, Hoa hậu Hương Giang cũng là giảng viên của chương trình đào tạo "CEO GenZ" của ngôi trường này.

Ngay khi biết thông tin Châu Tuyết Vân tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024", dân tình đồng loạt trầm trồ.

- "Với Tuyết Vân, gió tự rẽ sang 2 bên luôn".

- "Thế này mới đúng là chị đẹp đạp gió".

- "Flex nhẹ nhưng các chị đẹp 'rén' ngang".

- "Em là vận động viên thôi ạ, chị nói nghe nhẹ nhưng mà không hề nhẹ".

- "Châu Tuyết Vân: Bông hồng vàng của làng takewondo Việt Nam".

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: Thanh niên Việt