Vì sao người trẻ cũng bị bọng mắt, cải thiện thế nào?

Mặc dù bọng mắt là một biểu hiện sinh lý khá bình thường nhưng về mặt ngoại hình lại gây ảnh hưởng không nhỏ, khiến khuôn mặt trông già nua hơn. Đặc biệt với nhiều người trẻ, bọng mắt còn khiến họ trông như đang có tình trạng sức khỏe kém, thiếu sức sống.

Vậy rốt cuộc có cách nào giúp cải thiện bọng mắt hiệu quả hơn không?

Massage vùng quanh mắt sau khi thức dậy

Trong lúc ngủ, các hệ thống trong cơ thể tạm thời bước vào trạng thái nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất chậm hơn đáng kể so với ban ngày, các quá trình tuần hoàn cũng suy giảm. Điều này khiến nước dễ tích tụ quanh vùng mắt, làm cho bọng mắt trở nên rõ rệt hơn.

Vì vậy, sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng massage quanh vùng mắt. Cách này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng phù nề và giảm bọng mắt. Thời gian massage không cần quá lâu, duy trì khoảng 5 phút là đủ.

Ảnh minh họa

Kiên trì sử dụng kem dưỡng mắt

So với các vùng da khác trên cơ thể, da quanh mắt mỏng manh hơn, dễ bị khô và lão hóa. Trong quá trình da mắt khô và xuống cấp, bọng mắt, quầng thâm và nhiều vấn đề khác cũng sẽ dần xuất hiện. Vì thế, việc chăm sóc da vùng mắt trong sinh hoạt hằng ngày là vô cùng cần thiết.

Để cải thiện quầng thâm và bọng mắt, bạn nên lựa chọn loại kem dưỡng mắt phù hợp với tình trạng da của mình. Việc này không chỉ giúp giữ ẩm tốt hơn, tăng độ đàn hồi và săn chắc cho vùng da quanh mắt mà còn làm chậm quá trình lão hóa, từ đó hỗ trợ giảm bọng mắt hiệu quả.

Chườm lạnh bằng nước trà

Chườm lạnh mắt bằng nước trà cũng là một cách khá hiệu quả để giảm bọng mắt, với cách thực hiện rất đơn giản. Trước tiên, cho một cốc trà vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút, sau đó lấy ra. Dùng bông tẩy trang hoặc khăn sạch thấm nước trà, rồi đắp lên mắt trong khoảng 15 phút, bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt.

Sở dĩ nước trà có tác dụng là vì trong trà chứa một số thành phần đặc biệt giúp giảm phù nề và tăng độ săn chắc cho da. Phương pháp này bạn hoàn toàn có thể áp dụng thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày.

Hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh

Trong đa số trường hợp, nguyên nhân khiến bọng mắt trở nên nghiêm trọng là do thói quen sinh hoạt không khoa học, chẳng hạn như lịch sinh hoạt thất thường, thường xuyên thức khuya hoặc sử dụng mắt quá mức. Những yếu tố này đều khiến bọng mắt ngày càng nặng hơn.

Do đó, để cải thiện bọng mắt hiệu quả, việc điều chỉnh lối sống là điều không thể thiếu. Ngoài việc duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm và đảm bảo ngủ đủ giấc, bạn còn cần sử dụng mắt hợp lý, tập thể dục đều đặn để phòng ngừa và giảm bớt tình trạng bọng mắt.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn