Hối hận vì nâng ngực

Sarah Lavender Smith đã quyết định tháo bỏ túi độn ngực sau 22 năm. Ảnh: Sarah Lavender Smith.

Suốt 22 năm, Sarah Lavender Smith, một vận động viên (VĐV) chạy đường dài, đã phải mang theo những chiếc túi độn trên ngực. Đây là bí mật bà chỉ chia sẻ cho một vài người bạn thật sự thân thiết, và thấy xấu hổ vì chọn phương pháp làm đẹp nhân tạo.

Smith là một người đam mê hoạt động ngoài trời và chạy bộ leo núi. Ở tuổi 56, bà muốn già đi một cách tự nhiên, nhưng việc độn ngực trong quá khứ lại đi ngược với điều đó.

Cuối cùng, bà đã khiến chúng biến mất vĩnh viễn bằng một phẫu thuật tháo bỏ túi độn.

"Tôi quyết định công khai lựa chọn của mình để truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác đang muốn tháo bỏ túi độn hoặc đối diện phẫu thuật cắt bỏ vú", VĐV kiêm tác giả sách 56 tuổi chia sẻ trong bài viết của The Guardian.

Chán ghét bộ ngực "khủng"

Smith đã trò chuyện với nhiều phụ nữ từng bơm ngực, rồi tháo bỏ túi độn giống như mình. Bà nhận ra rằng giống như họ, bà cũng nâng ngực vì áp lực phải phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp gần như không thể đạt được: thân hình mảnh mai với vòng một tròn đầy.

Nhà văn người Mỹ cho biết bà vốn có bộ ngực cỡ A, đủ để nuôi sữa hai đứa con từ năm 1998 đến 2002. Nhưng ngực của bà gần như biến mất sau khi con cai sữa hoàn toàn, với các tế bào mỡ mô vú tiêu biến.

Smith hạnh phúc khi được già đi với hình dáng tự nhiên nhất của mình. Ảnh: Morgan Smith.

"Ngực tôi trở nên phẳng hơn cả của chồng. Cơ thể cân đối của tôi biến thành vóc dáng nam tính, khiến tôi cảm thấy mình khô cứng chẳng khác gì miếng bò khô", Smith mô tả.

Ngay từ nhỏ, tư tưởng của bà đã được định hình bởi văn hóa và gia đình, nơi cả cha lẫn mẹ thường xuyên bình luận về "vòng một đẹp", tin rằng mình cần có một bộ ngực cân đối để làm hài lòng đàn ông.

Mẹ của bà thường kiểm tra vòng một bằng cách đặt một cây bút chì bên dưới chân ngực, để xem bút chì có rơi xuống hay mắc kẹt vì ngực chảy xệ. Bố bà thì thường đựng tiền lẻ trong một chiếc cốc sứ hình bầu ngực lớn, trần trụi của phụ nữ.

"Vì vậy sau khi dậy thì, tôi đã độn thêm áo ngực và lo lắng về vòng một nhỏ của mình", Smith nói.

Năm 34 tuổi, Smith trải qua giai đoạn khủng hoảng khi làm bà mẹ nội trợ toàn thời gian, sự nghiệp đình trệ. Chồng bà, một người đàn ông nhân hậu và tôn trọng bạn đời, chưa bao giờ đề nghị vợ bơm ngực. Nhưng Smith đã chọn phẫu thuật, coi nó là món quà dành cho chồng, để cả hai hạnh phúc hơn.

Bà nói với bác sĩ rằng mình chỉ muốn ngực cỡ B chứ không phải kiểu nóng bóng như những diễn viên đình đám. Và bà đã có được "bộ ngực của vận động viên chạy bộ, của vũ công ballet" như mình muốn.

"Tôi của năm 34 tuổi không có tinh thần tốt, ước gì ai đó đã khuyên tôi đi tư vấn tâm lý trước khi nâng ngực. Tôi cũng ước mình đã nghe lời bác sĩ sản khoa khi họ nói rằng ngực teo lại sau khi cho con bú là chuyện bình thường, rằng tôi thật may mắn khi chúng là làm tốt nhiệm vụ nuôi con".

Ngày nay, việc ai đó đi bơm ngực vì khủng hoảng tinh thần, rồi thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng tháo được túi độn ra không còn là chuyện hiếm.

Trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tháo bỏ túi độn ngực đã tăng vọt. Một báo cáo tháng 12/2024 của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế cho thấy số ca phẫu thuật tháo bỏ túi độn ngực trên toàn thế giới đã tăng gần gấp đôi từ năm 2017 đến năm 2022, một sự gia tăng mà các tác giả mô tả là "tăng nhanh hơn cả số ca nâng ngực".Nó cho thấy sự thay đổi cách nhìn về túi độn ngực.

Kylie Jenner, ngôi sao mạng xã hội, từng chia sẻ trên show truyền hình rằng rất hối hận khi nâng ngực ở tuổi 19, bởi nhận ra khi đó mình đã có vòng một đẹp tự nhiên. Ảnh: @kyliejenner/Instagram.

Jaime McDonald đến từ Bắc Carolina (Mỹ), người mà Smith gặp năm 2014 tại một cuộc chạy siêu marathon, kể đã phẫu thuật nâng ngực ở tuổi 19 (năm 1999), khi bà khủng hoảng tâm lý và uống rượu quá mức vì bạn trai tự tử.

McDonald sụt cân đột ngột đến mức ngực cô teo lại chỉ còn cỡ A. Bà nói với bác sĩ phẫu thuật rằng muốn có cỡ C. Nhưng bác sĩ đã tư vấn kích thước túi độn lớn hơn sẽ tốt hơn.

"Sau ca phẫu thuật, ngực tôi to hơn, đến cỡ D. Khi ấy, tôi mong đó chỉ là sưng tấy. Ngay từ đầu, tôi đã không hài lòng với chúng", McDonald nhớ lại.

Sau khoảng thời gian khó khăn, bà tăng cân trở lại, cơ thể khỏe mạnh hơn, bắt đầu chạy bộ và cai rượu. Đó cũng là thời điểm bà càng thấy chán ghét bộ ngực lớn của mình.

8 năm trước, McDonald tháo bỏ túi độn trước khi kết hôn với bạn đời đồng giới. "Người ấy nói rằng yêu tôi vì chính con người tôi và chỉ muốn tôi khỏe mạnh, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái, được yêu thương trong chính bản thân mình".

McDonald nói rằng tháo bỏ ngực giả là quyết định đúng đắn nhất trong đời, khiến bà cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Ngực nhỏ lên ngôi

Lựa chọn bỏ túi ngực của Smith không phải quyết định nhất thời. Vài năm trước, chúng bắt đầu cứng lại giống như những quả bóng khúc côn cầu, khiến bà khó chịu khi ngủ. Một bác sĩ nói với bà rằng đã đến lúc phải thay thế chúng vì co thắt bao xơ, một tình trạng khi mô sẹo xung quanh túi độn bị cứng lại và dày lên.

Khoảng 10% đến 15% phụ nữ đặt túi ngực bị co thắt bao xơ. Nguy cơ này cao hơn với vị trí đặt túi ngực trên cơ, giống như trường hợp của Smith, điều mà bà không biết khi phẫu thuật.

"Vào thời điểm nâng ngực năm 2004, tôi cũng không biết rằng núm vú của mình có thể mất cảm giác (điều đã xảy ra với tôi ở một bên), và tôi không chú ý đến những rủi ro khác hoặc cuộc phẫu thuật thay thế sẽ phải đối mặt trong tương lai", nữ VĐV nói.

Năm ngoái, ban đầu Smith có ý định thay thế túi độn bằng loại mới, nhưng sau đó bà đã cân nhắc đến việc tháo bỏ vĩnh viễn và giữ nguyên trạng phẳng lì nhờ Junko Kazukawa, một VĐV chạy đường dài và huấn luyện viên cá nhân, người đã chia sẻ về ca phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú do ung thư.

Kazukawa nói rằng cô chưa bao giờ có bộ ngực to. "Bác sĩ cũng nói với tôi rằng nếu tôi đặt túi độn, tôi sẽ phải thay thế chúng sau khoảng 20 năm, và tôi không muốn phẫu thuật lần nữa", cô giải thích.

Smith nhận ra rằng mình cũng có thể như Kazukawa, thoải mái với bộ ngực phẳng.

Bà cũng trao đổi với bác sĩ Matthew Swelstad ở Grand Junction (Colorado) về xu hướng tháo túi độn ngực và lý do ngày càng nhiều phụ nữ thực hiện phẫu thuật này. Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ với hơn 18 năm kinh nghiệm, ông cho biết việc tháo bỏ túi độn đang là "một dịch vụ đang phát triển" tại phòng khám của mình.

"Xu hướng chung bây giờ là vòng một nhỏ hơn, săn chắc và cân đối hơn, nhiều phụ nữ không muốn mặc áo ngực. Kích thước giờ đây ít quan trọng, nhưng vòng một săn chắc vẫn được ưa chuộng", vị bác sĩ nói.

Ông nói rằng với sự thay đổi của thời đại, có rất nhiều cách khác nhau để trở thành một người phụ nữ, và sự khác biệt đó được chấp nhận nhiều hơn. "Bạn vẫn có thể nữ tính ngay cả khi ngực phẳng", Swelstad nhấn mạnh.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn