'Người hùng nước Mỹ' Scott Ruskan cứu 165 người trong lũ quét ở Texas

Anh Scott Ruskan, lính cứu hộ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ - Ảnh: HOUSTON CHRONICLE/BỘ AN NINH NỘI ĐỊA MỸ

Theo báo The Independent, anh Scott Ruskan, 26 tuổi, lính cứu hộ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ đến từ bang New Jersey, đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi anh được điều động thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: sơ tán trẻ em khỏi trại hè Mystic ở bang Texas.

Video quay lại cho thấy cảnh Ruskan được trực thăng kéo lên khỏi mái của một ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ khi làm nhiệm vụ cứu hộ.

Anh chia sẻ với báo New York Post: "Đây chính là mục đích của mọi việc, đúng không? Đây là lý do tại sao chúng tôi làm công việc này, luôn chấp nhận những rủi ro đó. Đây là lý do tại sao những người đàn ông và phụ nữ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang mạo hiểm mạng sống của họ mỗi ngày".

Ngày 7-7, trại Mystic xác nhận có 27 trại sinh và người hướng dẫn đã thiệt mạng trong trận lũ. Trại này ra tuyên bố: "Trái tim chúng tôi tan nát cùng với các gia đình đang phải gánh chịu bi kịch không thể tưởng tượng này".

Được thành lập vào năm 1926, trại Mystic là trại hè Thiên Chúa giáo dành cho nữ sinh, tọa lạc bên bờ sông Guadalupe, cách thành phố Kerrville thuộc bang Texas khoảng 29km về phía tây bắc.

Theo các quan chức, gần 200 người, gồm cả trại sinh và nhân viên, đã phải sơ tán khỏi khu vực vào hôm 4-7, thời điểm xảy ra lũ quét nghiêm trọng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem - đã đến Texas hôm 5-7 - nhắc tên Ruskan trong bài đăng trên mạng xã hội X. Bà viết ngày 7-7: "Lính cứu hộ và hạ sĩ quan thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ Scott Ruskan đã trực tiếp cứu sống 165 nạn nhân trong trận lũ tàn phá ở khu vực trung tâm Texas.

Đây là nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên trong sự nghiệp của anh ấy, và anh cũng là người duy nhất điều phối cứu thương tại hiện trường. Scott Ruskan là một người hùng nước Mỹ. Lòng dũng cảm quên mình của anh ấy thể hiện tinh thần và sứ mệnh của Tuần duyên Mỹ".

Hai bé gái được giải cứu khỏi lũ quét ở Texas bằng trực thăng - Ảnh: NEW YORK POST/GageGouldingTV

Ruskan đã phục vụ trong Lực lượng Tuần duyên Mỹ hơn ba năm, sau khi từng làm thực tập sinh kiểm toán tại Công ty KPMG.

Từ tháng 11 năm ngoái, anh bắt đầu sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau khi hoàn tất khóa huấn luyện bơi cứu hộ. Anh đã làm quen với trực thăng MH-65 của lực lượng này và tham gia thêm các lớp học bơi cứu hộ trước khi chính thức được điều động.

Giây phút đó cuối cùng đã đến vào sáng 4-7, khi anh cùng đồng đội khẩn trương lên các trực thăng Blackhawk và MH-65 gần khu vực Hunt, bang Texas để cứu người tại trại hè.

Tháng 7 là cao điểm của mùa lũ quét ở Mỹ, và khu vực trung tâm Texas được mệnh danh là "hẻm lũ quét". Lớp đất mỏng phủ trên nền đá cứng và địa hình dốc khiến nước mưa chảy nhanh, không thấm được vào đất, dẫn đến dòng chảy mạnh và lũ quét bất ngờ.

Quy mô của thảm họa lần này trở nên rõ ràng hơn vào sáng 5-7, khi các cảnh quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy nhiều khu dân cư bị ngập hoàn toàn, dòng nước lũ tràn qua các con phố của những thị trấn nhỏ.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn