Người dân vùng lũ Nghệ An xúc động nhận hàng tiếp tế từ lực lượng cứu hộ

Sáng 24/7, dù trời đã ngớt mưa nhưng mực nước ở nhiều nơi vẫn chưa rút. Nhiều vị trí trên các tuyến giao thông vẫn bị ngập, khiến giao thông "tê liệt", nhiều vùng dân cư vẫn bị chia cắt. Theo ông Đặng Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hòa, công tác hỗ trợ nhân dân được triển khai khẩn trương với nhiều lực lượng tham gia.

"Hơn lúc nào hết, lực lượng đã tập trung cao độ để hỗ trợ người dân. Trước tiên là giải cứu người ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó là di chuyển những tài sản còn có thể cứu vãn được, tập trung hỗ trợ các hộ dân đưa lên nơi tránh trú an toàn", ông Quang nói.

Quân khu 4 đã điều động 3.000 cán bộ hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An

Theo số liệu thống kê mới nhất, đến trưa nay số hộ dân phải di dời do mưa lũ ở Nghệ An đã tăng lên 3440 hộ. Mưa lũ ở Nghệ An đã bước sang ngày thứ 5 và ghi nhận thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, vật chất. Việc đảm bảo đời sống đối với hơn 22.000 dân thuộc 30 xã bị đang bị cô lập là vấn đề cấp bách đặt ra với ngành chức năng tỉnh Nghệ An lúc này.

Ông Nguyễn Đức Phương, người dân vùng lũ xã Con Cuông đã băng qua dòng lũ để đón nhận hàng cứu trợ chia sẻ: "Tôi có 4 người đang bị cô lập ở chỗ này. Bây giờ đang tiếp tế đồ ăn nước uống cho anh em, bà con trong đó".

Số lượng người dân bị ảnh hưởng rất lớn, nhu cầu cần được hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, đảm bảo đời sống người dân. Vì vậy những ngày qua, ngoài hỗ trợ từ cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, những tấm lòng thơm thảo từ cá nhân, tổ chức, hướng về người dân vùng lũ Nghệ An là rất đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Hồ Đức, Chủ tịch UBMTTQ xã Con Cuông cho biết: "Chúng tôi kêu gọi là nhiều đoàn cứu trợ và các nhà hảo tâm ở địa phương đây cũng như các miền đưa về đảm bảo cho bà con thôn bản".

Người dân vui mừng tiếp nhận hàng cứu trợ

Với tinh thần khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm đến người dân vùng lũ đang bị cô lập ở miền tây Nghệ An, hôm nay (ngày 24/7), Bộ Quốc phòng đã huy động 2 máy bay trực thăng chở hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cất cánh từ sân bay Vinh, tiếp tế cho người dân các xã Tương Dương, Mường Xén. Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp có mặt tại hiện trường, tận tay trao gửi những thùng hàng cứu trợ cho người dân.

"Toàn Quân khu đã huy động 3000 cán bộ chiến sĩ, cùng lực lượng dân quân, kết hợp với công an trực tiếp đến các điểm ngập lụt để giúp đỡ nhân dân; đến giờ phút này cơ bản các địa bàn nhân dân đã vào khu vực ổn định. Các khu vực ngập sâu, chúng tôi chỉ huy các đơn vị đã dùng ca nô, xuồng máy để tiếp cận hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết như lương khô, mì tôm nước uống… Với quan điểm nước rút đến đâu, bộ đội nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống đến đó…", Trung tướng Hà Thọ Bình cho biết.

Trong mất mát, đau thương, tiếp nhận hàng cứu trợ từ lực lượng quân đội, bà con vui mừng trong niềm xúc động. Những ngày qua mua lũ hoành hành khắp các bản làng ở miền tây xứ Nghệ, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ngày đêm vượt khó cùng nhân dân, không quản ngại khó khăn, các anh đã phần nào giúp người dân vùng lũ yên lòng.

"Từ tối qua, nhà cửa tan hoang hết, không còn lại gì, nhắc đến chỉ muốn khóc. Được các anh bộ đội đến giúp đỡ thế này, gia đình rất biết ơn, cảm động lắm. Rất cảm ơn cơ quan ban ngành đóng chân trên địa bàn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ bà con".

Thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với người dân Nghệ An là rất lớn, không thể khắc phục ngày 1 ngày 2. Đáng nói là phần lớn những hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở khu vực miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn, rất cần những tấm lòng hỏa tâm từ mọi miền tổ quốc, hướng về người dân vùng lũ xứ Nghệ.

