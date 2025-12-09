Chân cầu cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt biến thành nơi tập kết rác tự phát

Theo ghi nhận của PV, dưới chân cầu cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, cạnh quốc lộ 46B, hàng chục túi rác lớn nhỏ vứt bừa bãi, nằm ngổn ngang. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rác hữu cơ phân hủy khiến khu vực trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân.

Rác thải dưới chân cầu cao tốc.

Anh Nguyễn Văn Toàn, xã Hưng Nguyên cho biết, chưa xác định ai là người đổ rác xuống khu vực này, nhưng đây là hành vi phản cảm. Việc xả rác không chỉ gây khó khăn cho công nhân vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Theo anh Toàn, cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về vấn đề giữ vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần có biện pháp xử lý mạnh tay với hành vi cố tình vứt rác không đúng nơi quy định.

Không chỉ dưới chân cầu, tuyến đường gom cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn gần cầu Phúc Điền cũng trở thành điểm “tập kết” rác thải tự phát. Tại đây, ngoài rác sinh hoạt, người dân còn vứt cả xác động vật, đồ đạc hư hỏng như bàn ghế…, gây mùi hôi thối và mất vệ sinh nghiêm trọng.

Đường gom cao tốc trở thành điểm tập kết rác thải.

Một người dân ở huyện Hưng Nguyên cho biết, rác thải tại khu vực này thường phải 3 ngày mới được thu gom một lần. “Nếu người dân buộc kín rác thì còn đỡ, nhưng nhiều người vứt bừa bãi, thậm chí có cả xác động vật. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm tình trạng này”, người dân ở huyện Hưng Nguyên nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên cho biết, xã đã triển khai nhiều giải pháp, vận động từng hộ dân và doanh nghiệp không xả rác bừa bãi, đồng thời yêu cầu người dân để rác đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, một số người vẫn lén vứt rác vào ban đêm, khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn. Khu vực gần cầu Phúc Điền hiện là điểm tập kết rác tạm thời để Công ty môi trường đến thu gom theo định kỳ.

Ông Tiến cho biết địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng giám sát, xử lý các trường hợp xả rác trái phép, nhằm trả lại môi trường sạch đẹp.

