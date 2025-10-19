Người dân thủ phủ hồng ở Nghệ An thất thu vì cây bật gốc, quả rụng đầy sau bão

Xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An có gần 200ha trồng các loại hồng. Quả hồng ở vùng đất này cũng có hương vị đặc biệt được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Hồng được xem là một trong những cây trồng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Hồng có nhiều loại, nhưng chủ yếu là hồng trứng, hồng cậy. Hàng năm, vườn hồng cho người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng từ quả và dịch vụ du lịch.
Theo người dân xã Đại Tuệ, tỉnh Nghệ An, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến nhiều vườn hồng thiệt hại nặng nề. Bão quần thảo trong nhiều giờ, cộng với sức gió cực mạnh đã khiến nhiều cây hồng bị bật gốc, ngã đổ, gãy cành,…Kèm theo đó, hàng loạt trái hồng trên cây bị rụng xuống nhiều. Gần 1 tháng kể từ khi bão đi qua nhưng tình trạng hồng rụng vẫn còn ngang ngác, số lượng hồng rụng ước tính khoảng 70%.
“Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cơn bão lớn đến như vậy. Trước đây, bão vào thì chỉ có gãy một số cành, thiệt hại không đáng kể. Bão số 10 năm nay đổ bộ vào khiến nhiều cây gần 100 tuổi bật cả gốc. Vườn tôi có 70 gốc hồng thì có gần 40 cây bị ngã và bật gốc, số lượng quả hồng rụng khoảng 70%. Năm nay nếu thuận lợi thì vườn hồng cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng nhưng bão càn quét qua chỉ còn khoảng 20 triệu đồng”, ông Nguyễn Cảnh Thuỷ, 55 tuổi, trú tại xóm 8, xã Đại Huệ cho biết.
Năm nay hồng rụng hơn 70%, hàng khan hiếm nhưng các tiểu thương thu mua giá cũng không cao. Trung bình hồng trứng thương lái nhập từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, hồng cậy giá thấp hơn 20.000- 35.000 đồng/kg tuỳ loại.
Thời gian này, người dân nơi xã Đại Tuệ đang chuẩn bị thu hoạch hồng để bán cho thương lái. Đồng thời, dựng lại cây, tấp gốc, chăm sóc, vun xới lại gốc hồng hy vọng cứu được vườn hồng.
“Trước mắt chúng tôi đang dùng cành cây, cỏ, tấp vào gốc những cây hồng bị ngã để đợi thu hoạch xong mới bắt đầu dựng lại cây và tích cực chăm sóc. Tuy nhiên những cây đã bật gốc sâu khả năng dựng lên cũng không thể cứu vãn được. Trong vườn đa số các gốc hồng đều đã hơn 30 năm, thậm chí có nhiều cây hơn 100 tuổi. Theo kinh nghiệm những cây gãy đổ năm sau sản lượng cũng sẽ giảm nhiều”, anh Vũ Huy Thành, 50 tuổi trú tại xã Đại Huệ cho biết.
Do cây đã ngã và bật gốc nên tình trạng hồng bị rụng đầy vườn, người dân chỉ biết gom lại đi vứt.
Vào vụ thu hoạch, hồng rụng nhiều, sản lượng giảm người dân buồn vì năm nay thu nhập chỉ bằng 20 – 30 % so với năm ngoái.
Theo bà Trần Thị Phượng, trú tại xã Đại Huệ, năm nay hồng sai quả, nhưng do bão, quả bị rụng nhiều, nên sản lượng giảm nhiều. Hồng khan hiếm nhưng giá cả cũng không tăng. Thời điểm này vào năm ngoái, thương lái đã đến đặt hàng nhộn nhịp nhưng năm nay chỉ có một vài người. Hồng ở đây chủ yếu là nhập cho thương lái, còn có một số ít người dân đưa ra chợ bán nhưng không đáng kể.
Ngày 19/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thúc Quang, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Huệ cho biết, cả xã Đại Huệ có khoảng 200 ha trồng hồng. Bão số 10 càn quét qua khiến cho khoảng 70 ha bị bật gốc và ngã đổ. Sản lượng hồng rụng xuống khoảng 70%, thiệt hại kinh tế nặng nề. Hiện tại chính quyền xã đang hướng dẫn cho bà con cắt tỉa, tấp những gốc cây bị gãy đổ chờ đến khi thu hoạch xong sẽ dựng và tích cực chăm bón để vùng rễ cây có thể phục hồi nhanh và phát triển tốt.
