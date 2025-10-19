Người dân thủ phủ hồng ở Nghệ An thất thu vì cây bật gốc, quả rụng đầy sau bão

“Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cơn bão lớn đến như vậy. Trước đây, bão vào thì chỉ có gãy một số cành, thiệt hại không đáng kể. Bão số 10 năm nay đổ bộ vào khiến nhiều cây gần 100 tuổi bật cả gốc. Vườn tôi có 70 gốc hồng thì có gần 40 cây bị ngã và bật gốc, số lượng quả hồng rụng khoảng 70%. Năm nay nếu thuận lợi thì vườn hồng cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng nhưng bão càn quét qua chỉ còn khoảng 20 triệu đồng”, ông Nguyễn Cảnh Thuỷ, 55 tuổi, trú tại xóm 8, xã Đại Huệ cho biết.