Phát hiện người đàn ông khác khi bất ngờ về nhà ngoại, chồng chém vợ tử vong

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ giết người tại xã Phù Lưu.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 3-5 tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị B.T. B. (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu). Nghi phạm gây án là Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Quang Thoại tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Thoại và chị B. đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, 2 người chung sống với nhau từ tháng 4-2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn. Ngày 1-5, chị B. về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi. Đêm 3-5, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà "vợ" thì bắt gặp chị B. đang ở cùng anh B.V.K. (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai).

Cơn ghen nổi lên, sau khi anh B.V.K. bỏ chạy, Thoại và chị B. đã xảy ra to tiếng. Trong lúc tranh cãi, Thoại lấy dao tại khu bếp chém nhiều phát vào chị B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 4-5, các trinh sát đã phát hiện và khống chế Nguyễn Quang Thoại khi đối tượng này đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội để tìm đường tiếp tục lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động