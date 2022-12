Người đàn ông nghi tự tử bằng súng, để lại thư tuyệt mệnh ở TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông nghi tự tử bằng súng Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông nghi tự tử bằng súng tại căn nhà trên đường Vườn Lài.

Ngày 28/12, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông tử vong tại căn nhà trên đường Vườn Lài.

Theo điều tra ban đầu, tối 28/12, Công an quận Tân Phú nhận tin báo về việc người đàn ông tử vong trong căn nhà ở đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa. Cảnh sát có mặt thấy hiện trường nhiều máu, nạn nhân tử vong cạnh khẩu súng bắn đạn cao su.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Qua điều tra, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân là ông L.T.T. (50 tuổi). Người này không ngụ tại địa chỉ trên, mà đến nhà người thân chơi. Sau khi nghe tiếng súng nổ, người nhà lên tầng 2 kiểm tra, thì phát hiện vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh nghi do ông T. để lại. Bước đầu, nhà chức trách nghi vấn người này tự tử.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn