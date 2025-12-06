Netflix chi 72 tỉ đô thâu tóm studio sản xuất loạt phim Harry Potter

Netflix chi 72 tỉ đô la Mỹ thâu tóm mảng studio và streaming của Warner Bros. Discovery. Ảnh: Deadline

Netflix vừa đạt thỏa thuận mua lại mảng studio phim - truyền hình và dịch vụ streaming của Warner Bros. Discovery (WBD) với giá khoảng 72 tỉ đô la Mỹ.

Theo công bố ngày 5-12, thương vụ được thực hiện bằng tiền mặt và cổ phiếu, định giá mỗi cổ phần của WBD ở mức 27,75 đô la Mỹ.

Nếu tính cả các khoản nợ của WBD, tổng giá trị doanh nghiệp trong thương vụ này lên đến hơn 82 tỉ đô la Mỹ, đánh dấu một trong những vụ thâu tóm lớn nhất lịch sử ngành giải trí.

Theo nội dung thỏa thuận, Netflix sẽ tiếp nhận toàn bộ mảng “Streaming & Studios” của WBD, gồm các hãng phim, dịch vụ trực tuyến, thư viện nội dung quy mô lớn và các thương hiệu nổi tiếng như HBO Max, DC Studios cùng nhiều tác phẩm đình đám.

Phần còn lại của WBD, đặc biệt là các kênh truyền hình cáp và mảng tin tức, sẽ được tách ra thành một đơn vị độc lập dự kiến hoàn tất vào quí 3-2026.

Thương vụ này được đánh giá sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện ngành truyền thông. Với việc bổ sung kho nội dung khổng lồ từ WBD, Netflix có thể tiến gần hơn tới mô hình “tập đoàn giải trí tích hợp”, vừa tự sản xuất, vừa sở hữu bản quyền, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào bên thứ ba.

Nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất thế giới cho biết, người dùng có thể được hưởng lợi khi các gói dịch vụ của Netflix và HBO Max được gom lại, tạo ra mức phí cạnh tranh hơn.

Tuy vậy, thương vụ cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về cạnh tranh. Một số hãng phim và hệ thống rạp chiếu cho rằng việc Netflix nắm giữ nhiều thương hiệu lớn có thể dẫn đến giảm lựa chọn cho người xem và làm suy yếu mô hình phát hành phim truyền thống.

Trong khi đó, nhiều “ông lớn” khác như Paramount Skydance hay Comcast từng muốn mua lại WBD nhưng không đưa ra mức giá hấp dẫn bằng Netflix.

Với chiến thắng trong cuộc đua thâu tóm, Netflix tiếp tục củng cố chiến lược mở rộng quyền lực nội dung, hướng đến vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải trí trực tuyến và sản xuất phim - truyền hình.

Tác giả: Bình Dương

Nguồn tin: thesaigontimes.vn