Người đàn ông đe dọa nữ nhân viên, cướp 5 dây chuyền vàng

Pramote Khongsriworakulchai, 35 tuổi, bị cáo buộc cướp cửa hàng vàng ở khu vực Wat Chula, Thái Lan và lấy đi 5 sợi dây chuyền vàng.

Ngày 16/3, Đại tá cảnh sát Anan Warasat, cùng với Phó cảnh sát trưởng Kosolpiyah Seema và các sĩ quan khác, đã bắt giữ Pramote trước nhà riêng của anh ta tại Soi Ramintra 8, quận Bang Khen, Bangkok. Cảnh sát đã thu giữ 4 sợi dây chuyền vàng, một chiếc xe máy và quần áo mặc trong vụ cướp tiệm vàng Aurora.

Người đàn ông đe dọa nhân viên, cướp 5 sợi dây chuyền vàng.

Trong quá trình thẩm vấn, Pramote thừa nhận mình là người đàn ông bị camera an ninh ghi lại. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, anh ta đi về phía Bang Sue, nơi anh ta cầm cố một chiếc vòng cổ với giá khoảng 42.000 baht. Sau đó, anh ta cắt tóc để thay đổi diện mạo, hy vọng sẽ tránh bị bắt.

Pramote tiết lộ thêm rằng bạn gái anh đã biết về vụ việc và gọi điện cho anh để hỏi về nơi ở và sự liên quan của anh trong vụ án. Cô thúc giục anh đầu thú, lý do là cuối cùng anh sẽ bị bắt. Làm theo lời khuyên của cô, anh trở về nhà, nơi cảnh sát sau đó đã bắt giữ anh.

Pramote thú nhận rằng anh cần tiền để trả một khoản vay lãi suất cao vì thu nhập từ xe ôm của anh ta không đủ. Anh ta khai rằng khẩu súng được sử dụng trong vụ cướp là súng giả, được mua với giá 300 baht, chỉ có tác dụng đe dọa. Sau vụ cướp, anh ta vứt khẩu súng giả xuống sông Chao Phraya.

Pramote đã được bàn giao cho Đồn cảnh sát Bang Khen để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo, tờ KhaoSod đưa tin.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn