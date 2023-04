Người đàn ông cầm dao la hét ở giao lộ rồi đâm tử vong một người

Ngày 10/4/2023, Công an huyện Củ Chi, TP HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lập hồ sơ, lấy lời khai, điều tra vụ án mạng trên địa bàn xã Tân Thạnh Tây.

Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30’ ngày 9/4, người dân sống ở gần giao lộ đường Nguyễn Kim Cương – Trần Thị Lan (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) phát hiện nam thanh niên chừng 30 tuổi, cầm con dao đứng la hét ở giao lộ.

Sau đó, một nhóm người được cho là ở quán karaoke trên đường Trần Thị Lan đi ra. Nam thanh niên thấy vậy liền vẫy tay thì nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi, xô xát với những người này.

Trong lúc lộn xộn, nam thanh niên này đâm trúng một người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can cầm dao tháo chạy khỏi khu vực, bỏ lại một xe máy.

Nạn nhân được người dân nhờ lực lượng CSGT gần đó đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đến tối cùng ngày, Công an đã đưa nghi can tới hiện trường, diễn lại hành vi. Nguyên nhân đang được Công an điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

