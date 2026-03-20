Người đàn ông 34 tuổi tự sát cùng 4 con trong căn hộ, nhắn “Anh yêu em” trong thư tuyệt mệnh gửi vợ

Theo chính quyền quận Ulju và đồn cảnh sát Ulju (Ulsan, Hàn Quốc), vào khoảng 16h48 ngày 18/3, người cha (34 tuổi) cùng 4 con nhỏ đã được phát hiện tử vong trong một căn phòng của căn hộ tại Onsan-eup, quận Ulju.

Trong số các nạn nhân, con gái lớn vừa mới nhập học tiểu học năm nay. Người đầu tiên phát hiện sự việc là giáo viên chủ nhiệm của em. Cảnh sát cho biết vào khoảng 14h20 cùng ngày, họ nhận được tin báo từ giáo viên rằng “em B đã nghỉ học 3 ngày liên tiếp”, sau đó tiến hành kiểm tra nhà và phát hiện cả gia đình đã tử vong trong phòng ngủ chính. Nguyên nhân ban đầu được cho là ngộ độc khí carbon monoxide.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một bức thư, trong đó người cha bày tỏ sự tuyệt vọng vì khó khăn tài chính và áp lực nuôi 4 con. Lá thư cũng có đoạn: “Anh xin lỗi vợ, anh yêu em.”

Được biết, thời gian gần đây người cha không có công việc ổn định. Người vợ, từng làm tại một công ty bảo hiểm đến năm ngoái, đã bị giam giữ từ cuối năm ngoái do liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật. Từ đó, người cha một mình nuôi 4 con mà không có nguồn thu nhập đáng kể, rơi vào cảnh khó khăn.

Chính quyền quận Ulju cho biết người cha đã nhận hỗ trợ phúc lợi từ năm ngoái. Trung tâm phúc lợi cộng đồng Onsan-eup đã hỗ trợ tổng cộng 8,05 triệu won trong 3 tháng kể từ tháng 2 năm ngoái, bao gồm chi phí sinh hoạt khẩn cấp và tiền nhà. Ngoài ra, các nhu yếu phẩm như gạo, giấy vệ sinh, mì ăn liền cũng được cung cấp 8 lần cho đến ngày 26/2. Gia đình cũng được hỗ trợ đồ gia dụng như nồi cơm điện. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp nuôi con như tiền hỗ trợ cha mẹ và trợ cấp trẻ em, khoảng 1,4 triệu won (khoảng 24,6 triệu đồng) mỗi tháng, cũng được chi trả.

Một cán bộ quận Ulju cho biết: “Chúng tôi đã thông báo rằng họ có thể nhận thêm các khoản hỗ trợ như trợ cấp sinh hoạt cơ bản hoặc hỗ trợ hộ đơn thân (có tiền mặt), nhưng người cha đã không nộp đơn đăng ký.”

Cũng được xác nhận rằng các trẻ đã không đến trường và nhà trẻ đều đặn từ tháng này.

Con gái lớn đã nghỉ học từ ngày 3 đến ngày 6/3, ngay từ đầu học kỳ mới. Khi đó, giáo viên chủ nhiệm nghi ngờ có dấu hiệu bỏ bê trẻ em nên đã báo cáo, và cảnh sát cùng đội phản ứng với bạo hành trẻ em của quận Ulju đã đến kiểm tra nhà.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu bạo hành. Tình trạng chăm sóc tổng thể, bao gồm biểu cảm khuôn mặt và quần áo của các trẻ, được đánh giá là ổn định. Sau đó, em B đi học lại bình thường từ ngày 9 đến ngày 13/3, nhưng từ ngày 16/3 lại tiếp tục nghỉ học.

Đứa con thứ hai (4 tuổi) và thứ ba (2 tuổi) cũng đã rút khỏi nhà trẻ từ đầu tháng. Kể từ đó, người cha được cho là ở nhà chăm sóc cả 3 con nhỏ, bao gồm cả em bé 5 tháng tuổi.

Một cán bộ cảnh sát cho biết: “Do không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài và có thư tuyệt mệnh, chúng tôi cho rằng người cha đã đưa ra lựa chọn tiêu cực trong trạng thái tuyệt vọng”, đồng thời cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra những người liên quan để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn