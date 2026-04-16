Người dân mong tiền hỗ trợ sau thiên tai

Người chăn nuôi tại Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai năm 2025 vẫn đang chờ nhận tiền hỗ trợ để tái đàn. Ảnh: Đ.B.

Chờ tiền hỗ trợ sau thiên tai

Trận bão lũ số 10 xảy ra vào tháng 9/2025 đã khiến toàn bộ 17.000 con gà chuẩn bị xuất bán cùng chuồng trại, hạ tầng của anh Trần Văn Sỹ (xóm 4, xã An Châu, tỉnh Nghệ An) bị cuốn trôi theo dòng nước, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Sau thiên tai, gia đình anh đã hoàn tất việc thống kê, báo cáo theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Trong danh sách đề xuất hỗ trợ, anh được xác nhận hơn 600 triệu đồng. Thế nhưng, gần một năm trôi qua, khoản tiền này vẫn chưa đến tay gia đình anh Sỹ.

“Không biết phải chờ đến bao giờ. Nếu được hỗ trợ, tôi sẽ tái sản xuất và trả lãi ngân hàng” - anh Sỹ nói và cho biết, gánh nặng càng thêm chồng chất khi toàn bộ vốn đầu tư đều vay mượn, trong khi nguồn thu bị cắt đứt.

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, ông Hoàng Văn Lục (60 tuổi, xóm Đức Hậu, xã An Châu) cho biết, đợt lũ xảy ra vào năm 2025 đã cuốn trôi, làm chết hơn 14.000 con gà và khoảng 15 vạn con tôm của gia đình, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. “Trong danh sách xã lập, gia đình tôi được hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Chúng tôi rất mong sớm được hỗ trợ để có điều kiện khôi phục sản xuất, tái đàn” - ông Lục chia sẻ.

Theo ông Đậu Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã An Châu, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn được đề xuất hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa được cấp kinh phí để chi trả cho người dân.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, toàn xã có 95 hộ bị thiệt hại do thiên tai. Riêng tại bản Phá Mựt có 36 hộ phải bố trí tái định cư, trong đó 16 hộ bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 20 hộ còn lại nằm trong diện nguy cơ mất an toàn cao.

Theo ông Thái, địa phương đã thành lập tổ công tác để rà soát, thẩm định và giám sát việc lập hồ sơ hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, đảm bảo đúng quy định. Mức hỗ trợ đối với các hộ tái định cư là 250 triệu đồng/hộ; ngoài ra, các bản còn được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng nhằm phục vụ công tác ổn định dân cư.

Hiện tỉnh Nghệ An đã cấp hơn 4,7 tỷ đồng về địa phương. Tuy nhiên, xã vẫn tiếp tục thẩm định lại hồ sơ chi tiết từng trường hợp để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch. “Sau khi được cấp kinh phí, chúng tôi tiếp tục thành lập tổ thẩm định, giám sát để thực hiện chi trả đúng quy định của pháp luật” - ông Thái cho biết.

Hồ sơ chưa hoàn tất theo yêu cầu

Thông tin từ đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An), đơn vị đã nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ của các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đợt 4 với dự kiến kinh phí hơn 800 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu. Dù Sở đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/3, nhưng một số nơi vẫn chưa đáp ứng.

Ngoài ra, việc chậm trễ xuất phát từ phạm vi thiệt hại rộng, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai khác nhau, khiến công tác tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian. Thậm chí, tại một số xã, lực lượng cán bộ còn mỏng, phải đồng thời thực hiện nhiều khâu từ thống kê đến thẩm định nên quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục hỗ trợ yêu cầu chặt chẽ, cần xác minh cụ thể từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản. Một số địa phương còn gặp khó khăn về nhân lực, năng lực xử lý hồ sơ, dẫn đến tiến độ bị kéo dài.

“Hiện đơn vị đã tiếp nhận hơn 132 bộ hồ sơ tổng hợp thiệt hại từ các xã, phường. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc để đảm bảo quyền lợi cho người dân” - đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ cho biết.

Năm 2025, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng như bão, lũ và lốc xoáy. Các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên diện rộng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thiên tai trong năm 2025 tại Nghệ An khiến 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.900 tỷ đồng.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoạn kết