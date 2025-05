Theo số liệu mới nhất Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 2 năm nay đạt 7,36 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4,2% so với cuối năm 2024, lập kỷ lục mới. So với cuối tháng 1, lượng tiền gửi tiết kiệm của dân cư tăng thêm 178.000 tỷ đồng, so với cuối năm 2024 tăng 301.000 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tiền gửi của khối tổ chức kinh tế tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 71.000 tỷ đồng trong tháng 2, nâng mức giảm trong 2 tháng đầu năm lên 305.000 tỷ đồng. Các tổ chức kinh tế hiện gửi tiền tại các ngân hàng giảm 3,9% so với cuối năm 2024.

Người dân gửi hơn 7,3 triệu tỷ đồng vào ngân hàng,

Như vậy, lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng của khách hàng cá nhân đã chính thức vượt tiền gửi của các tổ chức kinh tế.

Để hút vốn từ dân cư, trong tháng 2, nhiều ngân hàng đã tiến hành tăng lãi suất huy động. Nhiều ngân hàng đưa lãi suất huy động vượt mốc 6%/năm, cao hơn so với mặt bằng chung trong nhiều tháng trước đó. Lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng dao động từ 3,5-4,6%/năm; kỳ hạn 6 tháng từ 4,8-5,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng lên đến 5,8-7,7%/năm, tùy theo ngân hàng.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động để tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay. Từ tháng 3 đến hiện tại, 29 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ 0,3-1,3%/năm, tùy kỳ hạn.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của người dân, tổ chức vào ngân hàng đều được chuyển hóa thành tín dụng ra nền kinh tế.

Tính đến ngày 18/4, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 16,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 4,3% so với cuối năm 2024, tăng hơn 18,2% so với cùng kỳ năm 2024. Mục tiêu năm nay tăng trưởng tín dụng 16% nên lượng tiền người dân gửi vào hệ thống ngân hàng hỗ trợ mạnh cho tăng trưởng tín dụng.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2025, BIDV là ngân hàng niêm yết có nhiều tiền gửi nhất hệ thống, đạt hơn 1,97 triệu tỷ đồng. Theo sau lần lượt là VietinBank (1,62 triệu tỷ đồng), Vietcombank (1,5 triệu tỷ đồng), MB (hơn 722 nghìn tỷ đồng).

Ngân hàng tư nhân có nhiều tiền gửi nhất đang là Sacombank, đạt hơn 585 nghìn tỷ đồng. VPBank đứng thứ 2 với hơn 552 nghìn tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2025, VPBank là nhà băng hút tiền gửi nhất hệ thống. Quy mô tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này tăng thêm hơn 66,7 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 13,7%.

Tác giả: PV

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn