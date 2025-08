Bắt người phụ nữ lừa làm bùa phép trúng vé số độc đắc để chiếm đoạt tài sản

Trần Thị Kim Kha tại cơ quan công an - Ảnh: A.X.

Ngày 6-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Kim Kha (31 tuổi, ngụ phường Cái Vồn) là người có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với thủ đoạn lừa làm bùa phép cho người khác "trúng số độc đắc".

Theo kết quả điều tra, Kha ngụ cùng địa phương với bà H.T.K.L. (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa), bà L. thường sang nhà Kha chơi và thấy có nhiều bàn thờ.

Kha có nói với bà L. nếu đưa tiền cúng lễ sẽ làm phép trúng số và bán được đất. Bà L. tin tưởng nên đồng ý và hai lần đưa số tiền 60 triệu đồng.

Kha hứa nếu không trúng số và không bán được đất sẽ trả lại tiền. Trong thời gian này, bà L. có bán được thửa đất nhưng không trúng số nên yêu cầu trả lại tiền. Kha hứa sẽ tiếp tục làm phép cho bà L. trúng số.

Bà L. chờ một thời gian dài nhưng vẫn không trúng số nên nghi ngờ lừa đảo và đến cơ quan công an trình báo. Còn Kha bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7-2023, Kha đưa ra thông tin gian dối là có thể làm lễ cúng để chữa bệnh, cầu bán được đất, được "trúng số độc đắc" để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền Kha đã chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 700 triệu đồng và 1,9 lượng vàng 24K.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha. Ngày 29-4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Phú Khương (tỉnh Bến Tre cũ) nên bắt giữ và di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn