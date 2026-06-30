Người chặn đầu ôtô, quát 'biết bố tao là ai không' bị bắt

Ngày 30/6, Thuận, 44 tuổi, ngụ phường Pleiku, bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trương Minh Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh Thuận điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường ở phường Pleiku.

Người này còn chặn đầu nhiều ôtô đang lưu thông, lớn tiếng đe dọa, thách thức các tài xế với câu nói: "Biết bố tao là ai không?".

Trương Minh Thuận chặn đầu ôtô, thách thức tài xế taxi. Ảnh: Cắt từ video

Bị triệu tập, Thuận khai, tối 23/6 do bực tức chuyện gia đình vì vợ bỏ đi nên điều khiển xe máy trên các tuyến đường.

Khi đến khu vực ngã ba Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, Thuận gặp xe taxi chuyển hướng nhưng không bật tín hiệu. Cho rằng tài xế vi phạm giao thông, người này vượt lên chặn đầu xe, liên tục buông lời thách thức rồi nhiều lần tông xe máy vào phần đầu taxi.

Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net