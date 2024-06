Người cha nghẹn ngào tìm con mất tích bí ẩn

Trước đó, ngày 4-6, một nữ sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đi thi lớp 10 tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tại địa phương rồi không về nhà. Sau đó, gia đình trình báo công an và đăng hình ảnh con gái lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Cũng tại An Giang, ngày 8-6, nữ sinh T.N.N. (SN 2011; học sinh lớp 7 Trường THCS Thủ Khoa Huân, TP Châu Đốc) cũng rời nhà đi chơi nhưng đến tối chưa trở về và người thân không thể liên lạc được. Lúc này, gia đình đã tiến hành tìm kiếm N. và trình báo công an. Ba ngày sau, ngành chức năng đã tìm thấy N. khi đang chơi ở nhà bạn và đưa về gia đình.