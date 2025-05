Người cận vệ già xứ Nghệ 10 năm bảo vệ Bác Hồ

Ông Trần Nguyên Mười bên những Huân, Huy chương được Đảng, Nhà nước trao tặng trong những năm tháng hoạt động cách mạng - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Đó là những năm tháng không thể nào quên trong ký ức của người cận vệ già hơn 90 tuổi xứ Nghệ.

Tôi tìm về căn nhà của ông Mười ở cuối xóm 8, xã Phúc Thọ (thành phố Vinh, Nghệ An) một trưa tháng 5 khi ngày sinh nhật vị cha già dân tộc đã cận kề. Tuy đã qua tuổi 90 nhưng ông Mười vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Khi nhắc đến Bác Hồ, khuôn mặt của người cận vệ ở tuổi "gần đất xa trời" ấy lại rạng ngời và xúc động. Rồi ông Mười mời phóng viên vào nơi trưng bày trang trọng bức ảnh được chụp chung với Bác cùng những Huân, Huy chương được Đảng, Nhà nước trao tặng và bắt đầu hồi tưởng lại những năm tháng không thể nào quên trong suốt 10 năm được làm cận vệ bảo vệ Bác Hồ.

Ông Mười cùng lực lượng cảnh vệ Bộ CA chụp ảnh cùng với Bác Hồ năm 1962 - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Cơ duyên được gặp Bác Hồ

Lớn lên trong cảnh nước nhà lầm than vì thực dân Pháp đô hộ, năm 18 tuổi, chàng trai trẻ Trần Nguyên Mười (SN 1934, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc – nay là thành phố Vinh, Nghệ An) có mặt trong đội hình Thanh niên xung phong (TNXP) Nghệ An phục vụ tiền tuyến. Mùa thu năm 1952, ông tham gia mở đường chiến lược từ Thanh Hóa đi Hòa Bình.

Cuối năm 1953, nhiệm vụ mở đường hoàn thành, đội TNXP của ông Mười nhận nhiệm vụ chuyển sang An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên). Quê ở vùng biển nên ông Mười bơi rất giỏi lại ăn nói lưu loát nên được phân công làm trung đội trưởng phụ trách vận tải tại bến phà Cóc (phà tời bằng tay qua suối Cóc) – chuyên đưa đón cán bộ vào, ra. Rồi ông Mười chia sẻ, chính tại bến phà ở suối Cóc này, ông lần đầu tiên được gặp Hồ Chủ tịch.

Tuy 92 tuổi, đôi tay run run nhưng khi nhắc đến lần đầu tiên được gặp Bác Hồ, ông Mười vẫn nhớ như in giây phút ấy: "Đó là khoảng 7 giờ tối của một đêm đông cuối năm 1953, núi rừng Việt Bắc rét cắt da cắt thịt, nước suối Cóc chảy xiết. Đơn vị của tôi có nhiệm vụ đưa một chiếc ô tô có đoàn cán bộ đặc biệt qua suối mà không được tiết lộ đó là ai. Lúc ấy, anh em hò dô để kéo dây tời, nhanh đưa khách qua bến. Khi xe qua suối an toàn, một đồng chí cẩn vụ lại chỗ tôi nói nhỏ: Trên xe là Bác Hồ, đồng chí lại gặp Bác! "Nghe vậy, tôi vừa hồi hộp, vừa vui sướng. Tiến lại gần, Bác đặt bàn tay lên vai tôi, hỏi thăm sức khỏe anh em làm việc ở bến phà. Nghe tôi trả lời, Bác nhận ra giọng Nghệ An liền hỏi "Cháu là người quê ta phải không?". Tôi vội thưa với Bác toàn trung đội đều quê ở Nghệ An. Nghe vậy, Bác rất vui và gửi cả trung đội một hộp kẹo và một cây thuốc lá Đại Tiến. Bác bảo: "Đây là quà gửi anh em nhân Tết sắp tới", ông Mười bồi hồi nhớ lại.

Rồi ông Mười kể tiếp: Tôi đưa 2 tay nhận gói quà, cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt của vị cha già kính yêu của dân tộc với vầng trán cao, đôi mắt sáng và giản dị, gần gũi. Khi xe của Bác đi qua, tôi nói với anh em đồng đội, phà chúng ta vinh dự đưa xe Bác Hồ đi qua và được Bác tặng quà. Mọi người truyền tay nhau món quà của Bác mà ấm lòng giữa đêm đông giá lạnh của núi rừng Việt Bắc. Từ hôm đó, tinh thần làm việc của anh em ở bến phà càng hăng say. Tuy thời tiết khắc nghiệt, công việc vất vả, nhiều hôm thiếu ăn nhưng không ai kêu ca, phàn nàn.

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đơn vị ông Mười được lệnh rời An toàn khu về Hà Nội. Ông được lựa chọn tham gia đội diễu binh chào mừng giải phóng Thủ đô, đón Bác trở về sau 9 năm kháng chiến. Đây là lần thứ hai ông Mười tận mắt thấy Bác. Tháng 4/1955, ông Mười được tổ chức tuyển chọn đi học lớp về ngành Công an.

Người cận vệ già Trần Nguyên Mười xúc động kể về những năm tháng không thể nào quên bảo vệ Bác Hồ - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Ông Mười nhớ mãi kỷ niệm cùng lực lượng cảnh vệ Bộ CA chụp ảnh cùng với Bác Hồ năm 1962 - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Thời gian này, ông Mười được thấy Bác nhiều hơn. Và với người cận vệ xứ Nghệ, cứ chiều chiều lại được thấy Bác tập thể dục, cho cá ăn, tưới hoa, sáng ra thấy Bác đi bộ…

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cận vệ Trần Nguyên Mười đã hoàn thành chương trình học phổ thông, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ tại Phòng 1 - Cục cảnh vệ, ông được điều động sang Phòng 3, có trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tân khách (các nguyên thủ nước ngoài) khi đến thăm Việt Nam và các chuyến công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cận vệ già Trần Nguyên Mười nhớ lại, năm 1962, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô – Thiếu tá German Titốp đã sang thăm Việt Nam. Nhờ biết tiếng Liên Xô nên tôi có vinh dự lớn lao, ngoài sức tưởng tượng là được ngồi cùng xe với Chủ tịch Hồ Chí Minh để đón tiếp Thiếu tá German Titốp.

Vinh dự được ăn cơm cùng Bác

Suốt 10 năm được tham gia bảo vệ Bác Hồ, ấn tượng của ông Mười về vị cha già là Người giản dị, gần gũi, một lòng vì dân, vì nước. Với nhiều người, được gặp Bác Hồ là một vinh dự lớn lao trong cuộc đời. Nhưng ông Trần Nguyên Mười còn có được may mắn khi được ngồi ăn cơm cùng Bác.

Ông Trần Nguyên Mười kể lại, năm 1965 ông được điều động từ Cục Cảnh vệ - Bộ Công an sang nhận nhiệm vụ tại Bộ tư lệnh Quân khu 4. Trong thời gian từ năm 1965 đến cuối năm 1966, ông có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các Chính ủy Quân khu 4. Giữa năm 1967, Trần Nguyên Mười tháp tùng Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn đại biểu Quân khu dự Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đây cũng là thời điểm Đại đội 22, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn pháo binh 222 bắn rơi máy bay F8U tại cầu Om, huyện Đô Lương (Nghệ An). Đoàn đại biểu anh hùng, chiến sỹ thi đua của Quân khu 4 vinh dự được gặp Bác Hồ, được Bác mời cơm.

Ông Mười với bức ảnh Bác Hồ được Nhà nước trao tặng - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Ông Mười bồi hồi nhớ lại: "Khi ấy, tôi và anh lái xe đang ăn cơm ở ngoài xe thì một người phục vụ của Bác ra bảo Bác gọi hai anh em tôi vào ăn cơm cùng. Bữa cơm có cá, đĩa rau muống, trứng gà rán, bát nước tương và cà muối. Bác bảo cá bắt dưới ao, rau muống tự trồng, trứng gà tăng gia, cà muối cũng do anh em trồng trong vườn ở Phủ Chủ tịch, còn tương là bà con quê hương Nam Đàn cho Bác.

"Suốt bữa, Bác liên tục gắp cho chúng tôi, giục chúng tôi ăn nhưng được ngồi gần Bác, được ăn cơm với Bác, vui sướng quá chúng tôi quên cả ăn", Ông Mười nhớ lại giây phút, kỷ niệm không thể nào quên với Bác.

Trải qua nhiều cương vị công tác, năm 1984, Thiếu tá Trần Nguyên Mười nghỉ hưu. Trở về quê, ông vẫn tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại các tổ chức chính trị ở địa phương. Tại quê nhà, người cận vệ già xứ Nghệ vẫn thường xuyên kể chuyện về bác cho các cháu thanh, thiếu niên nhi đồng. 92 năm tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng, ông Mười vẫn dành một lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ. Niềm tự hào của ông là các con trưởng thành, tiếp bước ông phục vụ trong ngành quân đội, công an.

