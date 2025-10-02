Ngôi nhà 100m2 của 'vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe

Danh hài Bảo Chung nổi tiếng tại miền Nam vào đầu những năm 2000. Thời hoàng kim, Bảo Chung nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, được mệnh danh là "vua hài thập niên 90". Ảnh: Vietnamnet
Hồi đó, ông chạy hàng chục show diễn mỗi đêm với mức cát-xê ngất ngưởng, có lúc lên tới một cây vàng. Danh hài Bảo Chung còn có thú chơi siêu xe, có lần ông ôm 300 cây vàng đi mua siêu xe. Ảnh: Internet
Hiện, vợ chồng danh hài Bảo Chung kinh doanh online bán cà phê và mở một tiệm cơm tấm ở Long An (cũ). Nam nghệ sĩ sở hữu ngôi nhà 100m2 tại TP HCM, trị giá vài chục tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình
Xung quanh nhiều nhà đẹp nhưng cơ ngơi của danh hài Bảo Chung vẫn nổi bật nhờ thiết kế 4 tầng hoành tráng. Ảnh chụp màn hình
Bên trong căn nhà, nam nghệ sĩ bày nhiều đồ gỗ đắt tiền, xây tiểu cảnh. Ảnh: chụp màn hình
Nhà nam nghệ sĩ thiết kế theo phong cách quý tộc, lát đá cẩm thạch. Ảnh: chụp màn hình
Danh hài Bảo Chung tự tay sắm nội thất cho ngôi nhà. Ảnh: chụp màn hình
Trong một video khác, Khương Dừa hé lộ ngôi nhà tuổi thơ của danh hài Bảo Chung tại Bình Chánh (cũ), TP HCM. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà được xây trên khu đất rộng 33.000m2. Ảnh chụp màn hình
Tại đây có ao cá, vườn cây ăn trái...Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn