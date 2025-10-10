Ngôi chợ 'ngăn nắp' nhất Việt Nam

Lần thứ ba trở lại Việt Nam, du khách Ấn Độ Agarwal Harsh dẫn theo nhóm bạn quốc tế thực hiện chuyến săn ảnh kéo dài 16 ngày. "Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng Việt Nam luôn có sức hút rất riêng hiếm nơi nào có được. Tôi đến đây từ 5h để chờ bình minh lên. Ngôi chợ này thật gọn gàng, đầy màu sắc và giúp chúng tôi có được nhiều khung hình ấn tượng", Harsh chia sẻ.