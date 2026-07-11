Ngồi câu cá dưới trời mưa, người đàn ông bị sét đánh trúng

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra tại một ao cá ở Tây Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào khoảng 6h29 chiều ngày 6/7.

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy người đàn ông họ Xu đang cầm ô ngồi câu cá khi trời mưa nhẹ. Đột nhiên, một tia sét đánh xuống, tạo ra tia lửa, lửa và khói bốc lên không trung. Cần câu bằng sợi carbon của anh ta bị cháy và phá hủy ngay tại chỗ.

Người đàn ông nhớ lại rằng ông đột nhiên cảm thấy toàn thân tê liệt và thấy đau ở cẳng chân. Sau đó, anh nhận ra quần của mình đã bị cháy. Lúc đầu, anh nghĩ rằng dụng cụ câu cá bị rò rỉ điện, nhưng sau đó biết rằng mình đã bị sét đánh.

Người đàn ông bị sét đánh trúng khi đang ngồi câu cá.

Ông Liang, chủ ao cá, lập tức gọi cảnh sát, lính cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp. Xe cứu thương nhanh chóng đến và đưa ông Xu đến bệnh viện để kiểm tra.

Các bác sĩ đã tiến hành 3 lần khám toàn diện và xác nhận rằng các chỉ số sinh tồn của ông đều bình thường. Ông chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và đùi, không có tổn thương đến nội tạng hoặc tim.

Nhân viên y tế cho rằng dòng điện có thể chỉ đi qua các chi của ông và không đi qua ngực, tim hoặc não. Môi trường xung quanh và quần áo của ông cũng có thể đã giúp giảm bớt tác động, khiến ông chỉ bị thương nhẹ.

Sau đó, ông Xu đã nói đùa rằng ông là người "không may mắn nhất nhưng cũng may mắn nhất" khi sống sót sau cú sét đánh kinh hoàng.

Cần câu cá bằng sợi carbon có tính dẫn điện cao và việc giơ cần câu gần vùng nước trong lúc có giông bão có thể tạo ra nguy cơ sét đánh nghiêm trọng. Người câu cá được khuyến cáo nên ngừng câu cá ngay lập tức và di chuyển ra xa sông, ao khi có giông bão.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn